常因為駝背被別人說你站沒站相、坐沒坐相嗎？其實也不是我們故意要駝背的，只是在成長的過程中因為種種因素造成慣性駝背，現在就算想要調整過來，也不是件很容易的事。而且相信有駝背習慣的朋友，以前一定有曾被家人朋友突然拍打背部提醒的經驗，雖然他們是好意但被打的人內心一定都是金美送的！

如果你有心想矯正，一定會需要有人來幫你提醒，但又不想被突然拍打受驚的話，就可考慮在手機下載「Healthy back」，不論是站著或坐著，只要你一駝背 App 就會發出警示音或震動來提醒你該注意姿勢。

與昨天介紹的「Posture」雖然都是與姿勢有關的 App，不過一個是針對使用手機時的姿勢，一個則是在執行偵測任務時不能滑手機（咦？XD），因為「Healthy back」在使用時必須將手機放在胸前的口袋中才能產生作用，所以適合需長時間坐在椅子上辦公或上課的學生使用，也蠻適合長時間站著工作的朋友用來矯正站姿哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Healthy back

Healthy back 軟體語言： 英文

英文 開發人員： OneFit

OneFit 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0.3 以上

Android 4.0.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Healthy back」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式然後盡可能的站挺身子，按下「OK」接著再按下「RECORD」，然後把手機放在胸前的口袋裡，等手機震動一下。（這點真的有困難，很少穿胸前有口袋的衣服怎麼辦……）

第2步 之後需要駝背提醒時，就啟動偵測功能然後將手機放在胸前口袋，在你不自覺駝背時，就會震動兩次提醒（畫面顯示為紅色圖），恢復正確姿勢時，則會震動一次（畫面顯示為綠色圖）。

第3步 提醒的方式可選擇只要震動或只要音效，也可以雙管齊下，這個可在左側的「Settings」裡自行修改設定。另外還可以調整偵測的靈敏度以及是否要延遲提醒。

第4步 如果暫時不需要被提醒，只要按下右下角的「停止」鈕即可暫停。之後需要時再按下右下角的按鈕就可以再次啟用。