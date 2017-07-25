現在很多人用照片編輯 App，美肌模式都開超大，有些照片修完整個就像重新投胎一般換了一個人，如果想在美化照片後又能保有原來的特色，那就試試用「Selfix」在小地方動點手腳吧！
「Selfix」是一款不用高超修圖技巧就能簡單為照片微整形的照片編輯 App，提供包含牙齒美白、磨皮、大眼、瘦臉、淡斑……等整形功能，不是整張照片大動刀，而是從細節區塊進行美化，而且強度可依需求調整，喜歡自然一點的話，就可以將強度調低慢慢修整。
操作方式很簡單，想調整哪裡就用手指塗抹哪裡。淡斑功能尤其強大，可用來修飾一些小瑕疵，用化妝品來形容的話，大概就是遮瑕膏的角色了，可以利用其它無瑕的皮膚直接複製蓋在痘疤、斑點處，且完全看不出破綻，另外還有景深效果以及多款濾鏡可套用，相當適合喜歡輕度調整照片的朋友使用哦！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Selfix
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Tap.pm
- 官方網站：http://www.tap.pm/
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：iPhone 版本、Android 版本
操作畫面：
點入「CHOOSE IMAGE」從相簿選擇要美化的照片，然後按下「使用」。
接著就能使用下方的工具來美化照片了。若是有露齒的照片，就可以使用「Whiten」直接塗抹牙齒的部份就能快速進行美白，筆粗可自由調整，如果不小心塗到其它部份，只要使用「Erase」再擦掉就可以了。美白完成記得按右上角的「V」儲存。
「Eye Scale」可一點一點的將眼睛變大，一樣可調整範圍大小，自然變成水汪汪的大眼睛！「Blur」可加入景深效果，霧化背景邊緣讓主角更突顯。
「Reshape」可用手指推一推進行瘦臉或其它身材的局部雕塑。
「Blemish」是淡斑或用來修飾小瑕疵的工具，將箭頭頂端的圈移動至要修飾的位置，再將尾端的圈移動到要複製的區域，就能進行完美的覆蓋。按下「APLLY」才能執行覆蓋哦！
最後還可以裁切保留需要的部份，或是加入濾鏡效果。
編輯完成後，按上方的「分享」圖示就可以選擇儲存或分享。
與原圖比較雖然做了一些調整，但卻不會太走鐘，光是美白牙齒整個人就變的更搶眼！加上濾鏡或是景深效果可以讓照片更吸睛哦！