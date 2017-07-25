現在很多人用照片編輯 App，美肌模式都開超大，有些照片修完整個就像重新投胎一般換了一個人，如果想在美化照片後又能保有原來的特色，那就試試用「Selfix」在小地方動點手腳吧！

「Selfix」是一款不用高超修圖技巧就能簡單為照片微整形的照片編輯 App，提供包含牙齒美白、磨皮、大眼、瘦臉、淡斑……等整形功能，不是整張照片大動刀，而是從細節區塊進行美化，而且強度可依需求調整，喜歡自然一點的話，就可以將強度調低慢慢修整。

操作方式很簡單，想調整哪裡就用手指塗抹哪裡。淡斑功能尤其強大，可用來修飾一些小瑕疵，用化妝品來形容的話，大概就是遮瑕膏的角色了，可以利用其它無瑕的皮膚直接複製蓋在痘疤、斑點處，且完全看不出破綻，另外還有景深效果以及多款濾鏡可套用，相當適合喜歡輕度調整照片的朋友使用哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Selfix

Selfix 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Tap.pm

Tap.pm 官方網站： http://www.tap.pm/

http://www.tap.pm/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上

iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

點入「CHOOSE IMAGE」從相簿選擇要美化的照片，然後按下「使用」。

接著就能使用下方的工具來美化照片了。若是有露齒的照片，就可以使用「Whiten」直接塗抹牙齒的部份就能快速進行美白，筆粗可自由調整，如果不小心塗到其它部份，只要使用「Erase」再擦掉就可以了。美白完成記得按右上角的「V」儲存。

「Eye Scale」可一點一點的將眼睛變大，一樣可調整範圍大小，自然變成水汪汪的大眼睛！「Blur」可加入景深效果，霧化背景邊緣讓主角更突顯。

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「Reshape」可用手指推一推進行瘦臉或其它身材的局部雕塑。

「Blemish」是淡斑或用來修飾小瑕疵的工具，將箭頭頂端的圈移動至要修飾的位置，再將尾端的圈移動到要複製的區域，就能進行完美的覆蓋。按下「APLLY」才能執行覆蓋哦！

最後還可以裁切保留需要的部份，或是加入濾鏡效果。

編輯完成後，按上方的「分享」圖示就可以選擇儲存或分享。

與原圖比較雖然做了一些調整，但卻不會太走鐘，光是美白牙齒整個人就變的更搶眼！加上濾鏡或是景深效果可以讓照片更吸睛哦！