在刻板印象裡，大多數人都認為貓比狗難親近，除非牠們願意，不然很難把牠們給叫來，不過其實只要經過訓練，還是能馴服牠們的唷！網路上有些教學方式可以參考，有興趣的朋友可以自行搜尋相關資訊。

而本篇要介紹的「貓聲音」跟訓練其實沒有關係（XD），但卻可以利用一些特殊的聲音吸引貓主子們靠近，App 中收集超過 80 款不同類型的貓叫聲，像是一般的喵聲、幼貓的叫聲、生氣時的發狠聲、搞笑的怪叫聲……等。點擊即可播放聲音，也可以開啟循環播放功能，就可以將手機藏起來，讓好奇的貓咪們自己去尋找聲音來源，偶爾用來跟貓咪娛樂一下也不錯。

因為家裡沒養貓無法進行實際的效果測試，不過根據 Google Play 的評價留言，貓咪們似乎對 App 中的聲音很感興趣唷！如果家裡的貓總是很有距離感，不妨試試看利用「貓聲音」跟牠們來場 Cat’s talk 吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 貓聲音

貓聲音 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Boris J

Boris J 官方網站： https://ilovenovisad.com/

https://ilovenovisad.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0 以上

Android 4.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「貓聲音」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

點擊即可播放聲音，上面有不同的分類可以選擇。

右上角可開啟「循環播放」功能，開啟後就會不斷播放所選擇的貓叫聲囉！