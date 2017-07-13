你能想像自己如果身在芭比娃娃的世界會長成什麼樣子嗎？「BimboBooth」可以讓任何人一秒就變成像芭比的金髮厚唇妞滿足你的好奇心唷！

只要拍下一張正面而且嘴巴閉起來的照片，再將眼睛、嘴巴與下巴的位置設定好，程式就會巧妙的幫你加上金髮、厚唇、濃妝，立即就能看到讓人眼睛一亮的驚豔樣貌。

不過其實在英文裡「Bimbo」並不是一個很好的字，劍橋英語詞典的解釋是指「具有吸引力但不是太聰明的年輕女孩」，說穿了就是胸大無腦的意思啦！而在外國人的既定印象中，這樣的人大概就是金髮、厚唇、濃妝的樣子囉！

但這款 App 合成起來的效果看起來還蠻有芭比娃娃的感覺，而且合成效果還挺不錯的，男女皆可用，不介意這個 App 名稱的朋友可以玩看看啦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： BimboBooth

BimboBooth 軟體語言： 英文

英文 開發人員： PiVi & Co

PiVi & Co 官方網站： http://www.piviandco.com/

http://www.piviandco.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 2.3 以上

iOS 9.0 以上 / Android 2.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

可拍照、從相簿選照片或由 Facebook 匯入照片，接著將眼睛、嘴巴及下巴的位置設定好後，按下「READY？GO！」。

就能看到自己變成歪國人的樣子了！唇有點太 Over，頭髮的部份在拍照時建議可以綁或夾好，就不會跑出來了，點擊右下角的按鈕可選擇分享或儲存。

接下來就來看看幾張對比圖吧！雖然都是用同樣的方法變身，不過還是會保留個人的特色，尤其是男生的效果挺好啊！弄幾張嚇嚇朋友吧！XD