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打開 VirtOcean 立即體驗在海上漂流的感覺，還能潛入海底享受片刻寧靜！

今天心煩受委曲了嗎？好想找個沒人的地方靜一靜？來～外面天氣熱，在家吹冷氣最好，戴上耳機打開「VirtOcean」讓你立即就能體驗在海上漂流載浮載沉的感覺。

擬真的海洋場景搭配不間斷的海浪音效，還可調整海流方向與海浪起伏的大小程度，雖然知道是假的，但當海浪向自己的方向一波又一波的逼近時，還真有點快不能呼吸的感覺，不過大家只要別把海流往螢幕方向調就不會了啦！

如果還是有點怕怕的也沒關係，除了可以在海上漂以外，還可以噗通一聲的跳入海底，在海底「VirtOcean」幫你準備了 8 種音效，分別有海豚、帆船、海浪、海鷗、鯨魚、海豹以及貝殼與海星，每種音效都可相互搭配使用，並能各別調整音量的大小。想沉澱一下心情又沒辦法隨時往海邊跑，就到「VirtOcean」享受專屬於你的片刻寧靜吧！

 

網站畫面：

開啟網站後即可聽到海浪聲並看見海浪，拖曳移動左側的箭頭可改變海流的方向，左右滑動滑桿則可調整海浪的大小。

 

點擊右下角的「潛水鏡」即可跳入水底，有 8 種的音效可使用，點擊開啟並可使用下方的橫桿調整音量大小，可組合多種不同的音效哦！

 

 

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