什麼唐詩宋詞的，相信很多人離開學校後就忘的差不多了，能記得的大概就是幾首比較常見、有名的，像是李白的《靜夜思》：「床前明月光，疑似地上霜。舉頭望明月，低頭思故鄉。」或是賀知章的《回鄉偶書》：「少小離家老大回，鄉音無改鬢毛催。兒童相見不相識，笑問客從何處來。」，像這樣的詩詞每個人或多或少都能唸出個幾首吧？

若你對於這些詩詞有些興趣，想複習一下或是學習更多不同的詩詞，但一拿起書本就想睡覺的話，不妨可以下載「詩詞酷玩」這款文字解謎遊戲，透過趣味遊戲的過程中，就能邊學習到詩詞或與詩人相關的解說介紹！

遊戲分為三種模式，「詩詞酷拼」會將詩詞的文字順序打亂，玩家需兩兩交換位置排出正確的順序即可過關；「三句話猜古人」則是透過三個提示猜出題目描述的是哪位詩人；「宮格尋詩」會給玩家九個字，需在限時內從中拼湊出一句詩詞才能過關。

依過關的速度表現，將可以獲得不等的金幣獎勵，如果在答題時卡關，就可以利用金幣購買標題提示或是譯文提示，也可以選擇顯示答案的其中一字來協助過關。不論是在哪一種模式，只要過關後都會顯示詩詞的全文、譯文、賞析……等相關資訊，讓你邊玩就能邊長學識哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 詩詞酷玩

詩詞酷玩 軟體語言： 繁體中文, 簡體中文

繁體中文, 簡體中文 開發人員： 輕越軟件

輕越軟件 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 6.0 以上 / Android

iOS 6.0 以上 / Android 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點入「選擇關卡」有三種遊戲模式可選擇。

在「詩詞酷拼」裡又分為四種難度等級，需先挑戰「初窺門徑」才能陸續解鎖。

玩法很簡單，只要將白底的字兩兩交換移動到正確的位置，即可過關。其中有彩色花瓣的格子，只要移到正確的位置就能產生特殊的消除效果哦！

全數排列正確就能過關，並提供全文、譯文、賞析供玩家學習。

每五關就會遇到「知識問答」關卡，必須全數回答正確才能繼續下一關。

「三句話猜古人」玩家要猜出提示所描述的人物名。

如果一個提示還猜不出來，可點擊「電燈泡」扣除金幣顯示第二個提示，或也可以點擊「答案」顯示一個字，答對即會顯示該人物的相關介紹。

「宮格尋詩」需在限時內拼出正確的詩詞。

遇到不熟的或沒學過的詩詞，可以使用下方的譯文或標題提示，有機會可以透過提示猜出詩詞唷！