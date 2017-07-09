剛開始學習日文，通常接觸的都只有課本的內容，但如果可以的話，看一點日本的兒童卡通或是故事書會對自己的學習成果更有自信哦！因為是設計給小朋友看的，所以用語會比較單純，而且講話的速度也會比較慢，對初學者來說，比較容易聽的懂。

「PIBO」就是一款為 0~12 歲的日本小朋友所推出的有聲兒童故事繪本，有超過 370 冊繪本而且可完全免費閱讀，每一本繪本都由專業的配音員錄製音檔，搭配高品質的繪圖內容，可練習聽力與閱讀力。

因為原本的目標使用者就是日本兒童，所以整個 App 不會有任何的中文出現，因此如果有不了解的生字出現時，建議可以配合日文字典使用哦！每個繪本都會標示出適讀的兒童年齡層，大致上以 3 歲為一個階層，可依自己的日文程度來做選擇唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： PIBO

PIBO 軟體語言： 日文

日文 開發人員： EVER SENSE, INC.

EVER SENSE, INC. 官方網站： http://pibo.jp/

http://pibo.jp/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.1 以上 / Android 4.0 以上

iOS 7.1 以上 / Android 4.0 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟就可以看到一本本的可愛繪本，找本有興趣的開始閱讀吧！內容文字都不多，有空時看個幾本當做休閒很不錯哦！

點開繪本可看到適讀年齡以及簡介，點擊橘色按鈕即可開始閱讀，「星號」則可加入最愛。

每一頁的文字都會播放音檔，聽完後可點擊右側的箭頭或直接向左滑動即可翻頁。

點擊畫面可叫出功能表，在不適合播放音檔的場合也可以選擇關閉音量。

看完繪本最後還會再推薦你其它的繪本。

適讀年齡再小一點的，還會用手寫蠟筆的字體，而且真的都超級簡單哦！

有加入最愛的繪本可以在左側的「星號」中找到。

「時鐘」圖示則會收集所有曾經閱讀過的繪本，想再看一次的話，可到這邊來找哦！