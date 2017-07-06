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好叛逆的蛋！怎樣就是「不讓你吃咧」（iPhone, Android）

誰說身為蛋就只有被吃的份！「不讓你吃咧」遊戲裡的這顆蛋超叛逆，每次阿桑要打蛋的時候，在蛋殼裡的蛋黃就會變成猛男樣阻止蛋殼被打破，怎樣就是不給吃，但是阿桑也不是省油的燈，忍無可忍時就會變身超級阿桑使出高速打蛋技，甚至還會出現超快速的必殺連擊，讓蛋難以脫逃啊！

玩家的任務就是要幫助蛋不被打破，當阿桑要打蛋時，就要配合她的手勢點擊螢幕，此時蛋黃就會變身撐住蛋殼，但如果沒抓到阿桑的節奏失手達 4 次時，蛋殼就會破裂被煮成各種蛋料理啦！

依成功阻止打蛋的次數不同將可以收集到各種不同的料理，這些料理會被收集在料理圖鑑當中，聽說阻止次數達 1000 次時，將會出現傳說中的蛋唷！想知道這顆蛋最後的結局嗎？那就努力的阻止這位瘋狂的阿桑吧！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：不讓你吃咧（なるものか）
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：Hit-Point Co.,Ltd.
  • 官方網站：http://www.hit-point.co.jp/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 7.0 以上 / Android 4.4 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

點入「遊戲開始」準備阻止蛋被打破，點擊畫面即開始。

 

在遊戲時需將目光放在阿桑拿蛋的手，當她舉起要打蛋時，就要跟著點擊螢幕，此時裡頭的蛋黃人就會變成猛男撐住蛋殼不被敲破。

 

當阿桑一直打不破蛋時，就會變身成瘋狂的阿桑，由於打蛋的節奏很不一定，所以只要一閃神就容易失手，失手超過 4 次蛋殼就會破裂失敗啦！

 

依成功阻止破蛋的次數不同，可以收集到各種不同的蛋料理。

 

所有收集到的料理都會被放入圖鑑中唷！快來挑戰自己與阿桑的極限吧！

 

 

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