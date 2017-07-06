「LikeLight」是一款效果蠻不錯的照片編輯程式，提供彩虹、線條、散景、宇宙……等六種類型的光影效果，合計共有超過 300 種可選擇，可調整光影的透明度還有多種融合方式，簡單套用照片就能產生夢幻又神祕的感覺。
如果覺得照片場景太過單調，還可以選擇加入符號貼圖，這邊提供的貼圖是以手繪風格為主，可加入像是動物、羽毛、各種樣式的補夢網、人物……等 200 多種的貼圖，同樣可調整透明度，並依需求改變貼圖的顏色。
針對照片本身也有多種濾鏡風格可選用，以及透過調整亮度、對比、飽和度、銳利化等數值，讓照片可以呈現的更加完美，加入特別的光影效果照片簡單就能變得亮眼哦！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：LikeLight
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Anon Submoon
- 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
- 系統支援：iOS 7.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「LikeLight」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
操作畫面：
可選擇拍照或由相簿選取照片，程式僅提供 1:1 的照片比例，所以編輯前需先調整照片要使用的範圍。
接著就可以加入光影效果，有六種類型點入都有很多可選擇哦！
還可調整效果的透明度或是選擇融合的模式。
點擊左上角的「△」可開啟選單，「Symbol」中有六種類型的手繪貼圖。
加入想要的貼圖後，可調整大小、角度、透明度以及顏色。
最後是「Filter」可加入濾鏡，調整亮度、對比、飽和度……等。
調整完畢就可以點入「Share」選擇儲存或分享。
以下左為原圖右為編輯後的照片，照片看起來是不是更耀眼了呢？