「LikeLight」是一款效果蠻不錯的照片編輯程式，提供彩虹、線條、散景、宇宙……等六種類型的光影效果，合計共有超過 300 種可選擇，可調整光影的透明度還有多種融合方式，簡單套用照片就能產生夢幻又神祕的感覺。

如果覺得照片場景太過單調，還可以選擇加入符號貼圖，這邊提供的貼圖是以手繪風格為主，可加入像是動物、羽毛、各種樣式的補夢網、人物……等 200 多種的貼圖，同樣可調整透明度，並依需求改變貼圖的顏色。

針對照片本身也有多種濾鏡風格可選用，以及透過調整亮度、對比、飽和度、銳利化等數值，讓照片可以呈現的更加完美，加入特別的光影效果照片簡單就能變得亮眼哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： LikeLight

LikeLight 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Anon Submoon

Anon Submoon 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 7.0 以上

iOS 7.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「LikeLight」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

可選擇拍照或由相簿選取照片，程式僅提供 1:1 的照片比例，所以編輯前需先調整照片要使用的範圍。

接著就可以加入光影效果，有六種類型點入都有很多可選擇哦！

還可調整效果的透明度或是選擇融合的模式。

點擊左上角的「△」可開啟選單，「Symbol」中有六種類型的手繪貼圖。

加入想要的貼圖後，可調整大小、角度、透明度以及顏色。

最後是「Filter」可加入濾鏡，調整亮度、對比、飽和度……等。

調整完畢就可以點入「Share」選擇儲存或分享。

以下左為原圖右為編輯後的照片，照片看起來是不是更耀眼了呢？