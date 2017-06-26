有時會發現第四台的台數雖然好幾百台，但是卻常常轉不到能夠吸引你目光的那一台，這時不妨捨棄一般的電視節目，打開「Outland」將 iPhone 或 iPad 連結到電視或是 Apple TV 上，就能在大螢幕上欣賞地球之外的美景。

「Outland」是一個可以讓你在客廳就來場太空之旅的 App，裡頭收藏了許多與外太空有關的動態影片，大多的影片來源都是由國際太空站或是歐洲及美國太空總署所提供，播放時還會搭配優美的背景音樂，靜靜的欣賞就很享受！超適合用來放空，或是邊做事、看書或陪小孩時當做背景音來使用，會有整個空間瞬間升級的感覺。

之前有介紹過 Android 手機適用的「ISS onLive」也可以從外太空看地球，或是直接點開 NASA、USTREAM 網站也可以看到地球的各種變化，不過那有一半的時間都會看到天黑黑的時候，想要有不間斷的太空景色可以欣賞的話，就可以選擇「Outland」不需連網也能使用哦！（部份影片需連網下載才能離線收看）



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Outland

Outland 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Vito Technology Inc.

Vito Technology Inc. 官方網站： http://vitotechnology.com/

http://vitotechnology.com/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Outland」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

一進入程式就提示你最好在大螢幕上看，才會比較爽（這句我加的）。

接著就會開始輪播影片，播完一部會自動接續播其它的，但若目前這個你不喜歡的話，也可左右滑動切換。在影片左下角都會有標題與來源介紹，點擊一下螢幕即可關閉文字顯示，享受完整不受打擾的畫面。

點擊右上角選單中的「視訊」可看到目前所提供的 20 部影片。部份影片需連網下載後才能離線收看哦！