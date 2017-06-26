「麻將連連看」是很常見的遊戲類型，將相同花色的麻將兩兩配對即可消除，但是有選取的限制，像是被夾在中間的麻將或是被壓著的麻將都是不可選取的，不過它與一般同類型的遊戲不同，關卡的目標是必須在時間限制內找到藏在其中的黃金麻將，只要將它們找出來即可過關，並不需要將所有的麻將都消完。

除了正常的關卡外，只要走到特定的關卡數就能開啟前往寶箱的新路徑，完成該路徑的關卡就能成功解開紅利寶箱獲得各種強化道具。在關卡中所有的麻將都是呈現同樣的底色，數量多時容易看不清楚誰可以選取消除誰不行，這時強化道具就可以派上用場，可直接提示一組可消除的牌或是突顯可被選取的牌……等。

當消除順序不正確時，就可能會產生無牌可消的狀況，此時也會需要用到洗牌道具重新排列剩餘的牌，才能產生新的組合。雖然大部份的關卡都可以靠著玩家的眼力快速在限時內消除拿到三顆星，但其中有些關卡沒有道具的輔助想要拿到滿星是真的不容易的唷！

整體來說玩法簡單，關卡數超級多，偶爾還會舉辦寶藏活動，完成額外的特殊關卡就能獲得更多的禮物與獎品，但活動關卡的參加門票必須在正常關卡中過關才能取得，讓你必須兼顧兩邊遊戲的進度，想要完成活動是有一定難度的，但我想最難的是需要花很多時間玩吧！適合閒閒沒事的朋友來玩（嗯？），絕對可以徹底幫你打發時間！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 麻將連連看 – 上海之旅

麻將連連看 – 上海之旅 軟體語言： 繁體中文,英文……

繁體中文,英文…… 開發人員： G5 Entertainment

G5 Entertainment 官方網站： http://www.g5e.com/

http://www.g5e.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.0.3 以上

iOS 8.0 以上 / Android 4.0.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲即可看到相當壯觀的關卡地圖，看不見的地方還有好多好多啊～～～就從第一關開始挑戰吧！

一開始會有下方的工具與道具的功能介紹，大概看一下就能理解囉！

點擊兩張相同的牌就能消除，但被壓住的或是被左右夾在中間的牌無法選取。在左上角會顯示在某個時間內找到黃金麻將就能拿到三顆星，超過時間就會減少星數。

只要消除黃金麻將即可過關，其它的牌沒有清光沒關係哦！

如果牌太多找不到可以消除的牌，可以使用下方的道具將可選取的牌提亮，或是直接指示一組可消除的牌。若沒有任何可消除的牌時，就可以使用「洗牌」打亂剩餘牌的排列方式繼續遊戲。

當關卡進行到一個階段時，可展開額外的寶箱路徑，完成指定關卡即可開啟紅利寶箱獲得強化道具。

不時會舉辦特別活動，完成進度就能獲得禮物與獎品唷！不過活動關卡需要特別的門票才能進入，這次的沈船寶藏活動就需要在正常關卡中收集足夠的「海星」才能挑戰哦！