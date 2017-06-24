最近開始想到要除濕，就想說買一個溼度計來看一下好了。網路簡單查了一下，除了那種好幾千、好幾萬起跳的實驗室用的高級測量儀器之外，其實一般家用溼度計似乎都差不多。好看的很多，可惜大部分好看的家用指針溼度計的誤差都不小，有些誤差 10% 以上，甚至有人買了3個卻3個都不同數值的。

後來找了部分網友推薦的神秘品牌 WISEWIND，說神秘是因為根本連個廠商名稱、官方網站都沒有，甚至外包裝都是全白的、裡面連個說明書也沒有…. 查也查不到廠商提供的其他正式資訊。

不過因為幾個網友說測試過還蠻準的，就買了（台幣 410 左右）。好不好看其次，稍微有點準就好。



左邊按鈕是切換顯示最高/最低溼度，右邊的「CLEAR」可以清除紀錄。

人體感覺舒適的室內濕度大約在 45%~55% 之間，塵蟎適合生長的溫度為 22~26℃、濕度為70~80%，濕度 60% 以下不利黴菌生長。

產品特點：

溫度範圍：-50℃~+70℃ (-58℉~+158℉)

溼度範圍：RH5%~95%

最新家用溫濕度計，精確實用

溫度解析度達 0.1℃

紀錄最高/最低溼度紀錄

可手動切換攝氏、華氏不同單位

體積僅有8公分，本體可擺桌上及掛牆壁

產品規格：

溫度範圍：50℃~+70℃(-58℉~+158℉)

濕度範圍：5%~95%

解析度：溫度:±0.1℃ ，濕度:±1%

電源：4號電池1個

重量：66.95g

尺寸：長83 x 寬73 x 高15(mm)

裝上電池就可以用了，可以手動切換用 °C 或 °F 來標示溫度。

背面有個蓋子，翻過來可以當立架。也可以用螺絲鎖在牆壁或櫃子上，或者直接用黏貼的也可以。

三個排排站，放了兩個小時，測出來的溫度跟適度都差不多。

後來查了一下，我猜有可能是下面這家公司「慧風企業有限公司 」… 可能啦，至於誰設計製造的就不清楚了。