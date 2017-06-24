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TextImages 快速將文字轉圖檔，方便網路流傳…

很多時候如果要在 InstagramTwitter 之類的服務輸入一大堆文字可能有點麻煩，要是把它轉成圖片的方式就簡單許多。

有些人可能會用小畫家或專業一點的 Photoshop 來做圖，如果你不想弄得太複雜，也可以試試看 TextImages 這個小工具。

這是專門用來「輸入文字、存成圖檔」用的，除了單純的打字之外，還可設定文字樣式、字型、大小…等各種屬性，讓我們用最快的方式做好一張文字圖，輕鬆紀錄、發佈你要說的話。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：TextImages
  • 軟體版本： 1.0
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小： 2.32 MB
  • 系統支援：Windows XP/Win7/Win8/Windows 10
  • 官方網站：http://www.sttmedia.com/
  • 軟體下載：按這裡

 

使用方法：

第1步  開啟 TextImages 視窗，在「Text」分頁中輸入你要顯示的文字，輸入完後會馬上顯示在上方的預覽畫面中。

 

第2步  切換到「Font and Format」分頁可以調整字型、字體大小、文字樣式、旋轉、字體顏色或底色… 等設定。

 

第3步  另外在「Margins and Spaces」分頁可設定圖檔尺寸、文字區塊與邊框間的留白大小以及文字對齊方式，全部設定好之後按下「Create and Save」按鈕，即可另存新檔，生出一個圖檔給你。

 

 

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