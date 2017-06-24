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DVDFab Media Player v3.1.0.0 藍光影音播放器（Windows, Mac 繁體中文版）

2017/6/24 更新：軟體版本更新至  v3.1.0.0 最新版。此版本支援播放無保護的 4K UHD Blu-ray 檔案（僅支援部分顯卡）、改進 H265 4K 影片的 DXVA GPU 解碼與藍光與 DVD 的影片播放…等問題。

DVDFab Media Player 號稱全球最好的免費藍光影音多媒體播放器，目前提供免費版與付費的專業版兩種版本，提供包含繁體中文在內的多國語言介面，並可分別支援 Windows 與 Mac OS X 兩種作業系統，讓大家可以在不同環境中輕鬆播放各種影音檔、藍光光碟、藍光 ISO 檔與資料夾…等各種影音內容。

DVDFab Media Player 可支援 HEVC (H.265), UHD 和 4K 解析度的超高畫質影音內容，並可播放絕大多數常見的影音格式。在操作介面上跟其他播放其都長得差不多，也可支援播放清單、自動播放影集的下一個檔案、可自行更換不同「皮膚」、支援影片畫面 90 度翻轉。此外，檔案小巧（相對其他播放器來說）、沒有一堆廣告或推廣軟體，影片載入速度也很快，使用時也相當順暢。

如果你很討厭那些塞了一堆廣告或推廣軟體的播放器，試試看 DVDFab Media Player，還不錯（至少目前看起來還很乾淨）。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：DVDFab Media Player
  • 軟體版本：3.1.0.0
  • 軟體語言：繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體，另有付費的專業版
  • 檔案大小：49.0 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Windows 8、Mac OS X
  • 官方網站：DVDFab
  • 軟體下載：按這裡

 

DVDFab Media Player 免費版主要特色：（引用自官方網站）

  • 播放DVD/藍光 ISO檔&資料夾
  • 播放HEVC (H.265)、超高清和4K視訊
  • 播放所有其他格式的視訊
  • 自動播放電視劇的下一集
  • 多款精心設計的皮膚
  • 水平或垂直翻轉
  • 順時針或逆時針90°旋轉
  • 將多個電影標題加入一個播放清單中
  • 不用下載安裝包就可以無縫升級到專業版
  • 體積超小，極其好用

DVDFab Media Player 專業版主要特色：

  • 播放DVD/藍光光碟
  • 全功能藍光功能表導航
  • 持續升級和及時進行技術支援
  • 免費版里所具有的所有功能
  • 30天試用

可支援的影音檔格式：
*.3g2; *.3gp; *.3gp2; *.3gpp; *.amv; *.asf; *.avi; *.bin; *.cue; *.divx; *.dv; *.flv; *.gxf; *.iso; *m1v; *.m2v; *.m2t; *.m2ts; *.m4v; *.mkv; *.mov; *.mp2; *.mp2v; *.mp4; *.mp4v; *.mpa; *.mpe; *.mpeg; *.mpeg1; *.mpeg2; *.mpeg4; *.mpg; *.mpv2; *.mts; *.mxf; *.nsv; *.nuv; *.ogg; *.ogm; *.ogv; *.ogx; *.ps; *.rec; *.rm; *.rmvb; *.tod; *.ts; *.tts; *.vob; *.vro; *.webm; *.wmv

 

DVDFab Media Player 軟體操作介面

第1步  DVDFab Media Player 支援包括繁體中文在內的多國語言介面，在安裝步驟就已經是中文的了。一直按下一步就可以。

DVDFab Media Player-01

 

第2步  DVDFab Media Player 的播放面板看起來相當簡潔，要播 DVD 或影片的話，按一下中間的按鈕、選取你要播的影片即可開始播放。

DVDFab Media Player-02

 

第3步  播放清單功能支援影片縮圖，可以直接從縮圖來挑選要播的影片。

DVDFab Media Player-03

 

第4步  功能表…

DVDFab Media Player-04

 

第5步  設定選單…

DVDFab Media Player-05

 

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  1. Keigodx 說道：
    07-31, 2015 at 上午 9:20.45

    請問 在mac 上 跟另一套 toxio toast 相比 那一套比較好呢？因為一樣都是99~109美金這價位。希望能買好用的軟體

    回覆
  2. tze72168 說道：
    06-26, 2015 at 上午 9:14.27

    「DVDFab Media play」是我見過嘅播放器最好用的，其他播放器播放m2ts（藍光碟）及vob（DVD）原裝解碼出來的檔案完全出唔到字幕，要用「格式工廠」等軟件放入字幕，字幕才有顯示，浪費時間。 最可惜冇App版本，手機丶平板電腦及屋企部多媒體播放器
    冇得用，如果有我一定會買。（最好不要太貴）

    回覆
  3. sylvain 說道：
    02-15, 2015 at 下午 2:21.33

    不知為何，暫停播放上下章節，縮小全屏關閉那些功能都是黑色的，移上去會有寫功能

    回覆
  4. moreforum 說道：
    12-22, 2014 at 下午 1:32.24

    很不錯的播放器，呵呵

    回覆
  5. 棉哥 說道：
    09-25, 2014 at 下午 2:02.53

    免費版的「播放DVD/藍光 ISO檔&資料夾」與付費版的「播放DVD/藍光光碟」是同一回事嗎？
    還是說免費的只能撥放檔案，付費的才能讀取藍光光碟機的影片？！

    回覆
  6. WLSN 說道：
    09-22, 2014 at 下午 4:33.35

    這個軟體很暴力，除了會將 Mac 系統裡面以經設定好的撥放程是全部覆蓋之後，

    就算事後再改回自己習慣的，它還是會再幫你覆蓋過去。

    而且就自己的使用習慣，沒辦法點按兩下來開啟影片，要將影片拖曳到畫面中才能撥放。

    自己實在不是個愛抱怨的人，但這個軟體，我不到兩天就把它刪掉了，真的受不了啊。

    回覆
  7. llkkj 說道：
    09-22, 2014 at 下午 4:20.58

    你把 .mkv 露出來了。。。。最好一起馬賽克。。。

    回覆

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