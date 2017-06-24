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Full Player v8.2 好用的影音播放軟體（支援 avi, mkv, rm, rmvb, mov…等格式）

Full Player 是個長得很像「射手影音播放器」的播放器，其實不只播放面板長得像，連播放功能、右鍵選單、設定畫面…等等幾乎都一模一樣，連設定選單裡的熱鍵設置都有還有「SPlayer」的字樣….，看起來應該只是換個名字而已。

不管如何，Full Player 用起來其實跟射手影音播放器一樣好用，一樣也支援英文版、簡體中文與繁體中文等語言介面，一樣也內建各種常見的影音解碼器，可支援各種常見的影音檔格式，如 avi, mkv, rm, rmvb, mov…等影片檔，下載來直接拉到視窗中即可開始播放影片。

Full Player 一樣也可支援「自動下載字幕」的功能，不過我試了幾個影片似乎都抓不到，不確定這部份是不是沒改好就是了….。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Full Player
  • 軟體版本：8.2
  • 軟體語言： 繁體中文、英文、簡體中文…等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：14.6 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10
  • 官方網站：http://www.fplayer.net/
  • 軟體下載：按這裡

 

注意！安裝軟體時請選擇「English」，安裝好之後再改為繁體中文語系即可使用。

Full_Player

 

 

使用方法：

第1步 安裝好 Full Player 軟體、開啟之後，先在播放視窗上按一下滑鼠右鍵再點「GUI」→「Language」→「正體中文」，即可將程式切換成我們慣用的正體中文介面。

注意！如果你使用的是 Windows 8 作業系統，第一次使用、設定時，請先在 Full Player 啟動連結上按右鍵再點「以系統管理員身分執行」，讓修改與設定能寫入系統中。

Full_Player-001

 

 

第2步  設定好之後整個選單與操作介面都會變成中文的。

Full_Player-002

 

 

第3步  另外可以在視窗中按一下滑鼠右鍵再點「設置」，即可在「文件關聯」選單中勾選要讓哪些影音檔格式的檔案預設使用 Full Player 來播。

Full_Player-003

 

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  1. Kcolin 說道：
    07-18, 2013 at 上午 11:32.53

    為何?聲音和播放數度不一致?

    回覆

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