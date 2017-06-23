一個人要是從小就在市場幫忙賣菜，時間久了他的手只要拿起菜大概就能知道重量是多少，你是否也想知道自己有沒有這種厲害能力呢？不用真的到市場去練習，來玩玩「まぐろ職人」就可以了。

不過「まぐろ職人」不是賣菜的遊戲，而是一款必須依靠目視能力的分切魚肉小遊戲。提供兩種遊戲模式，開始都會先給玩家一塊鮪魚肉，一種是要均等分切的，從 2 等分、3 等分、4 等分到 5 等分，透過目視判斷下刀的位置，就會計算每個等分的正負差異值，然後依差異值的範圍給分。

另一種則是要切出指定的重量，每一塊完整鮪魚都是 1000g，依照自己的判斷去切出像 829g、178g……之類的重量，切完一樣會檢視差異值再給分。兩種模式都需經過四回合，才會結算總成績並評定你是否能成為職人！

累積的分數可用來隨機解鎖新的砧板，增加視覺上的樂趣，還有機會獲得附有刻度的砧板，就可以幫助你更精準的下刀拿高分啦！偶爾想玩點簡單遊戲的話，它會是不錯的選擇哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： まぐろ職人

まぐろ職人 軟體語言： 日文

日文 開發人員： Qooga Create

Qooga Create 官方網站： http://qooga.com/

http://qooga.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上 / Android 4.0.3 以上

iOS 7.0 以上 / Android 4.0.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

有均等分切與指定重量兩種遊戲模式可選擇。

先來看看均等分切的部份，從 2 等分開始挑戰，拖曳左側的刀，移動到適當的位置後放手，即可切分魚肉。

接著就會計算各等分的差異值並給予分數與加分。

然後繼續切分 3 等分、4 等分與 5 等分後，就會結算成績。

指定重量的話，每塊魚肉預設重量都是 1000g，會指定需切分的重量，一樣用目測的方式切出。

下刀後會計算與目標的差異值並給分。

一樣進行四回合後即會結算成績。當你的累積得分到達 10000 點時，就可以隨機解鎖新的砧板。

之後就可以使用新的砧板來進行遊戲囉！