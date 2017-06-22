雖然在 YouTube、Facebook、Twitter……等平台觀看影片時，都可以選擇全螢幕模式，讓視線範圍可以更聚焦在影片內容上，更有像在看電影的感覺；但有時影片畫質可能沒那麼好，又或只是短短幾分鐘的影片覺得不需要切換成全螢幕來看時，又會被影片以外的畫面打擾，像是白色的背景看了刺眼，其它花花綠綠的按鈕、側邊的播放選單或是底下的留言……，其實都會影響看影片的品質。

於是「關燈看影片」出現了，它最主要的功能就是能將網頁中影片的部份突顯出來，其餘的畫面則會被蓋上一層半透明的黑霧，調暗其它不重要的部份，讓你不用切換全螢幕也能享受看電影的感覺。還提供多種自訂選項，例如可以改變背景覆蓋的顏色或是加入背景圖片、漸層效果、播放時自動變暗……等。

目前有提供 Google Chrome、Firefox、Safari、Microsoft Edge、Opera……等瀏覽器擴充套件，也有行動裝置版本包含 iPhone、Android 與 Windows Phone 都可以下載相關的 App 做使用，另外還有支援 Mac 與 Windows 的桌面版本，可以在開啟多視窗時，突顯目前所選取的工作視窗，有興趣的朋友可以試試看，可增加在操作電腦、觀看影片時眼睛的舒適度唷！



操作畫面：

以下以 Google Chrome 擴充套件示範。開啟擴充套件下載頁面，點擊「加到 CHROME」。

安裝完成後，就可以在瀏覽器右上角看到一個黑色的「電燈泡」圖示，點擊它就可以將影片以外的畫面全都調暗囉！

如果想進一步調整一些自定項，可到擴充功能選單找到「關燈看影片」，點入「選項」。

就可以依自己的喜好調整了。像是加入背景圖片或是動態背景，更換背景覆蓋的顏色、加入漸層效果……等。