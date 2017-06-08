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「你胖你先吃」這是什麼互相傷害的雙人遊戲！！（iPhone, iPad）

眼看又快要到週末，假日跟家人朋友聚聚時除了聊天還能做什麼呢？不如就來互相傷害吧！（嗯？）

「你胖你先吃」是一款從名字就有點無厘頭的雙人遊戲，玩法相當簡單，遊戲也沒有什麼故事性可言，就是兩個人無聊閒閒沒事時，可以說：「啊！有個遊戲很妙，來玩一下要不要？」大概就是這樣淡淡的存在。

雖然遊戲名稱叫做「你胖你先吃」，但其實在遊戲一開始兩人所拿到的角色都是很精壯、身材很好的，玩家需控制角色手上的竹籤去叉由上方掉下來的食物，然後把食物嘟到對方的嘴裡讓他吃下，他就會變胖一點點，如果食物從自己的正上方掉下來，叉不到的話也要記得閃，不然會自動吃掉哦！

遊戲就在這樣你餵我、我餵你情人般甜蜜（？）的狀態下進行著，直到有一方先被餵飽（實際上是飽到口吐白沫）為止，但快輸的人可以把握大享堡出現的機會，一般的小食物都只算 1 點，但大享堡則佔 4 點，而先被餵滿 10 點的人就算輸，所以想辦法把大享堡塞到對方的嘴中，就能為自己爭取一點勝利的空間唷！

好的，遊戲就是這樣，講起來很平淡，可是實際上玩時，其實蠻有樂趣的，放假沒事的話，不妨互相餵食一下吧！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：你胖你先吃
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：Crazyant
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 7.1 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「你胖你先吃」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

遊戲畫面：

在遊戲開始前可滑動上方的人像選取角色，不過只開放兩個免費使用。點擊下方的按鈕開始遊戲。

 

初次玩有教學，兩個人可以看一下蠻簡單的。

 

兩人由角色後方分別控制手上的竹籤去叉上方掉下來的食物，叉到後想辦法塞到對方的嘴裡，但是被塞的人也可以進行反抗，一樣用手上的竹籤可以去撥掉對方叉到的食物。

 

大享堡很有份量，一下就能填入 4 點，吃到滿 10 點就算輸了哦！

 

被餵飽就會口吐白沫啦！

 

 

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