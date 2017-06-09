懶惰的人常會給自己不運動的藉口，像是我工作好忙、我照顧小孩好累、白天好熱、晚上好危險、在家做運動好無聊、要出門又好麻煩……等等之類的理由，嘿！哪來那麼多藉口，要做不做一句話而已！真的想做就一定有時間！更何況你只需要挪出 7 分鐘就可以了。
不知道該做什麼運動的話，可到 Google Play 裡搜尋＂7 分鐘＂就可以找到像「7 FIT」這類型的輔助運動 App，附有計時器及運動教學，只要跟著程式的指示就能完成一次又一次的運動啦！
「7 FIT」的計時器相當的貼心，除了會有滴滴滴的計秒音效外，在開始與休息前會有語音通知下一個動作，且在倒數 5 秒前還會好貼心的提醒你「再堅持 5 秒」，並全程搭配搖滾音樂進行，運動時不需盯著手機也能清楚知道接下來該做什麼。
每個動作都有動畫與文字說明，可事先了解動作的要點，如果覺得組合動作中有難度較高的，建議先練習看看，真的不行也不要勉強硬做，可改為組合中其它比較能接受的動作來替代就好了。
其提供經典全身運動、7 分鐘晨間喚醒、腹肌撕裂者、翹臀養成以及瘦腿訓練五種課程，每天可依自己的需求選擇做不同的組合，並會幫你記錄運動的時間、次數與消耗的卡路里，還有許多的成就要讓你來達成哦！
7 分鐘大概只佔去一天 0.5% 左右的時間，拿一點攤在沙發上看電視的時間、睡前滑手機的時間、早上再多早幾分鐘起床的時間、等電鍋跳起來的時間、等女朋友化妝的時間、等公車的時間（咦？）就夠你做一次運動了，只要你下定決心！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：7 FIT – 7分鐘鍛煉
- 軟體語言：繁體中文
- 開發人員：Drink Water Reminder Dev Team
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 4.1 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「7 FIT」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
使用方法：
開啟程式就可以看到開發者為大家設計的五大訓練課程，每個課程都標明動作數與可消耗的卡路里數。
點入有興趣的課程可先預覽每一個動作，先了解動作的做法與重點，再按下「GO！」開始運動。有些動作可能會需要用到一些道具，先預覽才知道要準備什麼哦！
開始前有 10 秒的準備時間，每個動作進行 30 秒，接著再休息 10 秒，以此類推。在開始與結束前都會有語音通知，倒數 5 秒的通知更是貼心！
在運動時若有遇到不熟的動作，也可以點擊上方的動畫查看說明，查看時計時器會暫停計算。
完成時就會將此次的運動記錄到程式中，在主畫面也可以看到已達成的成就與累計資訊。
由上方也可以切換查看記錄與成就。
如果怕自己忘記做運動的話，可由右上角進入「設置」就可以設定提醒時間囉！