懶惰的人常會給自己不運動的藉口，像是我工作好忙、我照顧小孩好累、白天好熱、晚上好危險、在家做運動好無聊、要出門又好麻煩……等等之類的理由，嘿！哪來那麼多藉口，要做不做一句話而已！真的想做就一定有時間！更何況你只需要挪出 7 分鐘就可以了。

不知道該做什麼運動的話，可到 Google Play 裡搜尋＂7 分鐘＂就可以找到像「7 FIT」這類型的輔助運動 App，附有計時器及運動教學，只要跟著程式的指示就能完成一次又一次的運動啦！

「7 FIT」的計時器相當的貼心，除了會有滴滴滴的計秒音效外，在開始與休息前會有語音通知下一個動作，且在倒數 5 秒前還會好貼心的提醒你「再堅持 5 秒」，並全程搭配搖滾音樂進行，運動時不需盯著手機也能清楚知道接下來該做什麼。

每個動作都有動畫與文字說明，可事先了解動作的要點，如果覺得組合動作中有難度較高的，建議先練習看看，真的不行也不要勉強硬做，可改為組合中其它比較能接受的動作來替代就好了。

其提供經典全身運動、7 分鐘晨間喚醒、腹肌撕裂者、翹臀養成以及瘦腿訓練五種課程，每天可依自己的需求選擇做不同的組合，並會幫你記錄運動的時間、次數與消耗的卡路里，還有許多的成就要讓你來達成哦！

7 分鐘大概只佔去一天 0.5% 左右的時間，拿一點攤在沙發上看電視的時間、睡前滑手機的時間、早上再多早幾分鐘起床的時間、等電鍋跳起來的時間、等女朋友化妝的時間、等公車的時間（咦？）就夠你做一次運動了，只要你下定決心！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 7 FIT – 7分鐘鍛煉

7 FIT – 7分鐘鍛煉 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Drink Water Reminder Dev Team

Drink Water Reminder Dev Team 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上

Android 4.1 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「7 FIT」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

開啟程式就可以看到開發者為大家設計的五大訓練課程，每個課程都標明動作數與可消耗的卡路里數。

點入有興趣的課程可先預覽每一個動作，先了解動作的做法與重點，再按下「GO！」開始運動。有些動作可能會需要用到一些道具，先預覽才知道要準備什麼哦！

開始前有 10 秒的準備時間，每個動作進行 30 秒，接著再休息 10 秒，以此類推。在開始與結束前都會有語音通知，倒數 5 秒的通知更是貼心！

在運動時若有遇到不熟的動作，也可以點擊上方的動畫查看說明，查看時計時器會暫停計算。

完成時就會將此次的運動記錄到程式中，在主畫面也可以看到已達成的成就與累計資訊。

由上方也可以切換查看記錄與成就。

如果怕自己忘記做運動的話，可由右上角進入「設置」就可以設定提醒時間囉！