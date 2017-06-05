計算機很方便也很好用，所以很多人都過份依賴它，但時間久了心算能力可是會退步的，不信的話，來「心算（數學）」試試看就知道了，你會發現怎麼以前很容易就可以算出來的二位數加法，竟然變困難了！

「心算（數學）」包含加減乘除四個類別，並分別設計了初學者、初級、中級與高級四種難度，每回合需答對 10 題才會結束並以花費時間進行排名，若答錯則會產生懲罰性秒數，每個難度可保留前五名的成績，但採不記名制，可自我挑戰也可以跟家人來場競賽。

高級的題目真的是有點難度啊！乘與除的高級題目還會混入加法與減法，整個相當有挑戰性。而每個難度等級皆有提供雙人對戰功能，會將畫面分割成兩半，一人玩一邊，兩人的題目都一樣，看誰先答對即可得分，答錯的話則會扣分，先答對 10 題者獲勝，玩起來超刺激的，家裡如果有剛學四則運算的小朋友，就可以一起玩，增加學習的樂趣唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 心算（數學）

心算（數學） 軟體語言： 簡體中文,英文…

簡體中文,英文… 開發人員： Hiza Games

Hiza Games 官方網站： https://sites.google.com/site/hizagameshp/

https://sites.google.com/site/hizagameshp/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.3 以上

Android 2.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「心算（數學）」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

開啟即可選擇要挑戰的運算方式，皆需從「初學者」開始挑戰。

在倒數 3 秒後開始答題，初學者的題目都超級簡單，但沒挑戰完就無法進入下一階段，所以還是乖乖的熱身一下吧！在下方選出正確答案，直到答對 10 題即可過關。

過關後就會將你的成績記錄下來，並開放下一個難度讓你挑戰。初級的加法就變成了兩位數了，題目將會越來越難。

高級的減法題目混入了加法，好讓人糾結啊！如果不小心答錯的話，會以增加秒數做為懲罰哦！

還有高級的乘法與除法也蠻有挑戰性的，不過這邊除法預設的顯示符號是「：」，可到設定中修改為「/」或「÷」。

在主畫面點入「設置」在下方顯示格式的部份，反覆點擊即可切換喜歡的各種顯示方式。

若是想跟家人朋友競賽的話，先選擇運算方式與難度等級，然後點入「兩名球員」的按鈕，比賽將在倒數 3 秒後展開。

兩人的題目都一樣，看誰先答對就能得分，但如果答錯的話就會被扣分，先答對 10 題者獲勝。