一般公司在中午都會給員工大概一個小時至一個半小時放飯休息的時間，如果午餐吃快一點的話，至少也都能瞇個半小時左右，但是有沒有感覺每次都睡的不安心呢？超怕睡一個太熟不小心睡過頭，設鬧鐘的話又怕會吵到其他人，所以除非真的太累，不然都會避免睡午覺，或是得麻煩旁邊好心的同事幫忙叫醒。

如果你有以上的困擾，快下載「午睡鬧鐘」吧！它是一款可以只在耳機中播放鬧鈴的鬧鐘 App，快速設定需要的時間長度後，就能戴上耳機好好的休息，時間到時就會在耳機中播放所選擇的鈴聲，不用擔心會吵到其他的同事，因為鬧鈴只有你才聽的到。

還提供了三個桌面小工具，可分別設定三個不同的時間長度，需要時就能直接點擊啟用鬧鐘，不用再進入主程式中做設定，讓你留下更多的休息時間。另外，還可設定讓音量漸強、用喜歡的音樂做為鬧鈴以及搭配震動功能使用，想睡午覺又不敢睡的你，以後都可以放心休息了！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 午睡鬧鐘

午睡鬧鐘 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： henny8650

henny8650 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 3.0 以上

Android 3.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「午睡鬧鐘」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式直接上下滑動設定需要的時間長度，或也可以按下方的按鈕快速增加分鐘數。「設定鬧鐘」可選擇鈴聲以及是否開啟震動功能。

第2步 點入右上角的「設定」將「只有在耳機連接時響鈴」打勾，其它的細項就請依個人的喜好做調整。

第3步 按下「完成」就可以戴上耳機、閉上眼睛休息囉！時間到時就會從耳機播放鬧鈴喚醒你了。

第4步 有三個小工具可使用，加入桌面後就可以直接點擊快速啟用午睡鬧鐘。（如何新增桌面小工具：可參考此篇）

第5步 在主程式的「設定鬧鐘」功能中，可設定小工具的背景樣式（透明、半透明與全黑）以及三個小工具各別的時間長度，有 5 分鐘～30 分鐘可選擇。

第6步 切換到「CLOCK」也可做為一般的鬧鐘使用，可建立多組鬧鐘時間。但要注意有「只有在耳機連接時響鈴」的這個設定，如果做為平日的起床鬧鐘，忘記取消這個功能鬧鐘就不會叫了哦！所以平常還是建議使用原本的鬧鐘 App 就好。