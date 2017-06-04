「FooCat Notes Live Wallpaper」是一款動態桌布結合便利貼、備忘錄的複合式 App，以一隻逗趣的貓咪為主角，牠會在你的桌面上走來走去，擺出各種姿勢有時還會搬出道具來，無聊時可以點點牠或是把牠拖來拖去，看看牠為你所帶來的趣味表演。

當臨時需要記事或是寫下備忘錄、待辦事項…等時候，只要雙擊桌布上的貓咪就能開啟功能選單，透過語音或是手動輸入，貓咪就會幫你貼張便利貼在桌布上並寫下內容，只要開啟桌面就能看到，提醒效果還不錯哦！

有六種不同造型的貓咪可選用，內建黑白兩色的背景以及六種顏色的格紋可任意做搭配，若想使用自己原本的桌布或其它的照片做為桌布背景也是可以的。而便利貼的部份也同樣有六種紙張樣式，另外還能依記事的重要性高低或類別，利用五種階級的字體大小與不同的筆色來做區分。使用簡單、操作方便又有趣，喜歡貓咪的朋友可以參考看看。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： FooCat Notes Live Wallpaper

FooCat Notes Live Wallpaper 軟體語言： 英文

英文 開發人員： sugitom

sugitom 官方網站： http://sugitom.blogspot.tw/

http://sugitom.blogspot.tw/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.1 以上

Android 2.1 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「FooCat Notes Live Wallpaper」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 安裝後開啟點入「Choose live wallpaper」，選擇「FooCat Notes Live Wallpaper」。

第2步 點入「設定」，可選擇貓咪、背景色與格紋的顏色。設定完畢再按下「設定桌布」。

第3步 可以拖曳或點點桌布上的貓咪進行互動，雙擊則可開啟功能選單。

第4步 可使用語音或手動的方式輸入記事。有六種紙張樣式、六種筆色以及五階的字體大小。

第5步 輸入完畢按下「OK」貓咪就會幫你在桌布上貼上便利貼並在上方寫下記事，寫完還會在一旁削鉛筆。

第6步 當需要變換位置或是編輯內容、刪除便利貼時，只要開啟「Edit Mode」就可以操作囉！

第7步 點擊「？」可以查看更多的操作細節。

第8步 若想使用自己的桌布背景，可先將想要使用的照片或圖片設為桌布，然後進入設定取消「FooCat Background Settings」的勾選，就能完成套用。

不過這邊有點小 bug，若直接用相簿的照片設為桌布再去設定動態桌布的話，會有閃動、動畫滯留的問題，但若選擇手機內建的桌布或是由 Google 相簿選取照片就可正常顯示，有想使用自己的照片當桌布背景的話，要注意一下哦！