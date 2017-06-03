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在同一台電腦登入多個 LINE 帳號，不同分身同時聊天（line 多重登入）

LINE 在台灣受到普遍的歡迎與使用，不過很多時候公、私不分的狀況可能會造成不少人的困擾。如果你希望能多申請幾個帳號，可以參考「免手機門號，輕鬆註冊無限多個 LINE 帳號！」這篇文章的做法，用新的帳號來處理工作上的事，下班回家後就只開自己的私人帳號輕鬆聊。

而在申請了多個 LINE 帳號之後，能否在電腦中同時登入不同帳號、同時聊天呢？可以！而且不會太麻煩，就只要使用原本慣用的 Google Chrome 瀏覽器就好。

以下方法是透過 Google Chrome 瀏覽器與其專用的 LINE 應用程式來做的，這個程式是安裝在 Chrome 瀏覽器裡面、完全獨立於電腦版的 LINE 軟體之外，如果你在電腦安裝了 LINE 軟體與 Chrome 的 LINE 應用程式，那麼至少就可以同時登入2個 LINE帳號了。

如果你想登入第三、第四或第五…個 LINE 帳號，那就得先在 Google Chrome 瀏覽器中啟用第二個使用者（人員），每個 Chrome 的使用者（人員）都擁有獨立的設定與個人資料檔，不同使用者所安裝的擴充套件或應用程式也都各自獨立、不互相干擾。你想登入幾個 LINE 帳號，就開幾個 Chrome 使用者（人員）來用就可以了。

 

延伸閱讀：

使用方法：

第1步  開啟 Google Chrome 瀏覽器，按一下右上角的使用者按鈕，再點「管理使用者」。

 

第2步  如果之前都沒有用過不同使用者、沒新增過其他「人員」的話，管理使用者視窗中就只會有「您」自己一個圖示。點一下右下角的「新增使用者」，準備增加新的「人員」。

 

第3步  在上方輸入新使用者的名字，最好跟你的 LINE 帳號由相關比較好辨識，選擇好你要的圖示後，按「儲存」。

 

第4步  在 Chrome 瀏覽器新增好新的「人員」後，按一下右上角的使用者按鈕，我們可以在選單中看到多出了幾個新的名稱，點一下你要使用的人員名稱，即可開啟該使用者專用的 Chrome 視窗。

 

第5步  在 Chrome 裡面不同的「人員」會有不同的個人資料檔、各自獨立的書籤、瀏覽紀錄、登入狀態….，當然安裝的擴充套件與應用程式也都各自獨立、不互相干擾。

切換到不同 Chrome 使用者的視窗後，就可以開始安裝 LINE 應用程式囉。

LINE 應用程式（Chrome 專用）：按這裡

 

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