是的！令人期待的端午連假即將到來，又是一個可能會塞車塞到飽的假期，如果不想把大好的時光都花在塞車上，出門前能掌握各大國道、快速道路的路況是絕對需要的。

也許有人會說放假哪條路不塞，但至少可以選擇比較不塞的那條路線，或是事先做好會塞車的心理準備（還有提神準備、零食準備、遊戲準備、行動 KTV 準備…XDD）。

「國道路況即時通」將國道高速公路局所提供的相關資訊整理成在行動裝置上較好查詢的介面，包含國道與快速道路的即時影像，全台各地的路況地圖、行車速度以及在各地的道路路況事件，像是施工、事故、散落物、濃霧…等，讓用路人能夠提前注意。

經常使用的交流道可加入常用清單中，之後要查詢時就更加快速囉！在「即時影像」功能中，可查看各路段目前的車速，並可透過現場的監視器查看即時的車流狀況，這個功能也很適合用來查看其它縣市大略的天候狀況，若是臨時想選個地方去，就可以利用它來快速查看一下哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 國道路況即時通 (高速公路即時影像/車速/路況)

國道路況即時通 (高速公路即時影像/車速/路況) 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： skystar

skystar 官方網站： https://www.facebook.com/KhbusFans

https://www.facebook.com/KhbusFans 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0 以上

Android 4.0 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

「即時影像」可查看國道及橫向快速道路的車流狀況與各路段的時速。先選擇要查詢的道路。

接著選擇最近的交流道即可查看車速，點擊「攝影機」圖示即可查看該路段的實際車流影像。如果不需要查看影像也可切換成「只顯示車速」的模式。

點擊交流道名稱即可加入常用清單。

「橫向快速道路」也是一樣的查詢方式。

若有加入常用清單，之後就可以點擊右上角的「愛心」快速查看囉！

「路況地圖」可快速查看全台灣的路況與行車速度，可用兩指縮放大小。「路況事件」則會列出有接獲通報的相關資訊。上方可下拉選單只查看要行走道路。

有需要的話可點擊上方的「ETC 試算」預先試算此行的國道通行費，或為你建議最低通行費的行駛路線。