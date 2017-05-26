想下載 Facebook 上面的影片的話該怎麼做呢？除了 4K Video Downloader 等各式各樣的下載工具之外，簡單一點的可以用 Chrome 的擴充套件來下載。如果你不是要大量下載多個影片或天天都要用到，其實也可以試試看下面這個免裝軟體的作法。

昨天看到網友分享了一個超級簡單的方法，其實就藏在 Facebook 的行動版網頁裡面。

在電腦版的 FB 影片播放介面中反而沒有這功能。方法很簡單，當我們在播影片時，將「https://www.facebook.com/…」開頭的網址改成「https://m.facebook.com/…」，就可以在播放影片時直接按右鍵下載。

使用方法：

第1步 當我們在電腦上面瀏覽 Facebook 時，看到影片想下載的話，請直接點一下該則訊息的發文之間、開啟獨立的頁面。

第2步 開啟該則影音內容的獨立頁面後，請將原本「https://www.facebook.com/…」開頭的網址改成「https://m.facebook.com/…」，切換成手機版的網頁。

第3步 接著按一下「▶」播放按鈕，開始播放影片後在影片畫面中按一下滑鼠右鍵，再點「另存影片…」，即可將影片下載到你的電腦中。