不論是想唱歌或是學任何的樂器，想要唱的好或彈的好、打的準都是需要有節奏感的，雖然這可能跟天生的資質有點關係，不過只要勤加努力也是可以精進的。在剛開始學習時，老師都會使用節拍器來做協助，但平常其實自己也可以多做些練習。

「Rhythm Teacher」就是一款有趣的節奏訓練工具，各種節拍的音符、由簡單到困難、由單手到雙手，一共設計成 67 個關卡，其中包含一些上鎖的關卡需達成某些條件才能解鎖，其餘皆可任意選擇練習。

每個關卡針對所練習的音符類型都會有簡單的說明，不過都是英文介面可能會需要搭配字典或翻譯軟體使用。進入關卡後，節拍器會倒數 4 拍讓你知道目前的節拍速度，倒數完畢就立即換你接續依題目的音符節拍點擊按鈕，拍子準的話可獲得高分，而不準的話就會視情況給分。

程式會將所有關卡的成績總和計算出來，登入 Google 帳號的話，就能將成績上傳與所有的使用者一較高下！不論你學的是鋼琴、吉他還是爵士鼓…等任何樂器，透過「Rhythm Teacher」都能加強你的節奏感哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Rhythm Teacher

Rhythm Teacher 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Gamya

Gamya 官方網站： http://gamya-games.blogspot.tw/

http://gamya-games.blogspot.tw/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.3 以上

Android 2.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Rhythm Teacher」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

在開始練習之前，先點擊右下角設定一下自己的名稱吧！

設定好後回到主畫面點入「Play」即可選擇關卡。在上方都會有關卡內容的說明，有興趣的朋友可搭配翻譯軟體或字典了解一下哦！點擊「Go!」進入。

進入關卡時，會先倒數 4 拍，之後就由你依上面的音符題目搭配節拍器點擊右下角的紅色按鈕，依節拍準度會顯示 A、B、C 等級或 X 失敗，下方則會計算分數。

可依序或依自己的練習需求選擇各種不同的關卡。

某些關卡會被上鎖，需完成指定條件才能解鎖哦！

點擊「Online Scores」可以查看總分，在「Log In」登入 Google 帳號就可上傳成績。