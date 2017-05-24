數位相框是一種可以放入多張照片，在同一個畫面上進行輪播的照片播放器。大部份手機的相簿其實就有類似的功能，可以針對相簿中的所有照片透過像投影片、幻燈片的功能在螢幕上輪播，但這樣並沒辦法只選擇其中想欣賞的幾張照片，而且播放期間也沒辦法利用手機做其他的事情。

如果想讓照片輪播又可以選擇要顯示的內容，其實可以考慮裝個「簡約相片框」App，它是一款可以在手機桌面展示照片的桌面小工具，提供單張與幻燈片兩種模式，並可加入多個桌面小工具，且讓每個小工具都顯示不同的內容。

不過目前選擇幻燈片模式只能播放同一個資料夾中的照片，所以可事先將想看的照片整理到同一個特定資料夾中，不然就一樣只能輪播整個相簿哦！可自訂每張照片要停留的時間，以及是否要隨機播放，另外可加入簡單的純色相框。

不論是喜歡的藝人明星或是家中可愛的小朋友、寵物…等，都可以放到桌面上隨時欣賞，又不會有設置成桌布被其它東西擋阻的困擾，有需要的朋友可以參考看看。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 簡約相片框

簡約相片框 軟體語言： 繁體中文,英文

繁體中文,英文 開發人員： nullium

nullium 官方網站： http://nullium.com/

http://nullium.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.0 以上

Android 2.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「簡約相片框」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 下載安裝後，直接在桌面新增小工具，有四種尺寸可選擇，不過其實選哪個都沒關係，因為之後都可以手動調整。（如何新增桌面小工具：可參考此篇）

第2步 點擊小工具進入「設定」照片。

第3步 若只想放一張照片的話，就直接點擊「選擇相片」。

第4步 若想輪播多張照片的話，就開啟「幻燈片模式」即可選擇播放一整個資料夾的照片，若資料夾中還有資料夾也可一併勾選播放，輪播的間隔時間有多個項目可選擇。

第5步 接著可設定半透明相片模式或是加上相框。

第6步 完成設定後返回即可瀏覽剛剛所加入的照片，還可進一步剪裁或旋轉。

第7步 回到桌面就可以看到照片啦！而且會依所選擇的方式進行輪播或是固定單張顯示，不同的小工具可套用不同的設定。小工具的尺寸也不限於原本的設定，可手動拖曳調整，像左上的小工具就可以變成右圖的全版尺寸。單擊可手動切換照片，雙擊則可進入設定畫面做調整唷！