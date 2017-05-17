前一陣子 LINE 推出了「爬梯子」的另類抽籤功能，將有時候讓人討厭的抽籤變得比較有樂趣一點，不過那只限於使用在同是 LINE 好友的情況下，而且只能由一個人來進行前置作業，其他人較沒有參與感。如果不是 LINE 好友也想用這個方式來抽籤的話，可以用「Ladder Game」來處理哦！

它是一款專門的爬梯子遊戲，最多可八人參與，人名與抽籤項目可用手寫或手繪的方式建立，也可以直接使用相機拍照或是讀取相簿中的照片，抽籤起來感覺更有 fu 呢！完成設置後，程式會自動生成梯子，因為在開始前都可再手動任意增加梯子橫桿的數量，所以會先在結尾處進行遮蔽，避免眼明手快的人有機會操縱結果。

全都設定好後，就可以開始進行爬梯的遊戲，程式會一一揭曉結果，使用者可控制爬梯的速度快慢，爬完後程式也有提供簡單的對應方式，方便查看抽籤結果，若是會常用的抽籤組合，可儲存起來下次再用，不過最多僅可保留一組哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Ladder Game

Ladder Game 軟體語言： 英文

英文 開發人員： junoz

junoz 官方網站： http://j2oasis.blogspot.tw/

http://j2oasis.blogspot.tw/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.3 以上

Android 2.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Ladder Game」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟後預設為 Large 模式，最多可六人參與，點擊上方的格子就可以手寫、手繪或是由下方選擇拍照、相簿選取照片的方式建立參與者。

下方的格子則可放入抽籤項目，一樣可手寫、手繪或加入照片。

若參與人數未達六位，可使用下方的「－」刪去格數。之後若要增加就按「＋」。

頭尾都設定好後，就可以按下「Create」生成中間的梯子。在下方會用遮蔽條蓋起來，此時可隨意點擊加入橫桿，但加入後無法刪除哦！

按下「Start」即開始爬梯，如果覺得速度太快或太慢，可反覆點擊「Speed」循環調整。

爬完後亂亂的看不清楚沒關係，點一下「Result」就會顯示右圖給你看啦！

點擊右下角展開選單，可切換為「Small」模式，最多可八人參與。常用的名單可按下「Save game」儲存起來，下次要用時再按「Load game」叫出即可，但僅可保留一組，會以最新儲存覆蓋舊的記錄。