在傳統的印象裡，大部份的貓似乎都怕狗，而鳥類則害怕貓，雖然事實上很多時候…你知道，貓咪也是很兇狠的，呆萌的狗狗被貓咪欺負的案例也不在少數（攤手），但這裡不是要討論誰比較怕誰的問題，而是想介紹這款「Noisymals」遊戲給喜歡小動物的朋友玩。

它就是以前面提到的概念所設計的邏輯益智遊戲，裡頭包含了狗狗、貓咪及鴿子這三種動物，當狗叫時，貓咪跟鴿子都會嚇到而倒退一步，貓咪叫時鴿子也會退一步，但狗狗卻會被吸引而前進，當然鴿子叫時也同時會吸引好奇的貓咪與狗狗靠近，遊戲就是在這看似自然的規則之下進行。

目前一共有 45 關，每個關卡都需將其中一種動物移動到指定的位置才可過關，但需注意每隻動物叫聲可傳遞的距離不太一樣，且如果叫的方向不對也是沒有用的哦！這時可透過同類動物的叫聲來使對方轉向，每叫一聲就會記步一次，若使用太多步才過關，就無法拿到三顆滿星的最高榮譽唷！

隨著關卡難度越來越高，心情雖然也會越來越沉重，但搭配上不斷出現的汪、喵還有咕咕叫聲，真的讓人有種心情很複雜的感覺，我想那是一種想笑又笑不出來的微妙感受，玩過你就會懂得。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Noisymals

Noisymals 軟體語言： 德語, 法語, 英語, 西班牙語

德語, 法語, 英語, 西班牙語 開發人員： Victor San Vicente Boralla

Victor San Vicente Boralla 官方網站： http://www.ningunaparte.net/noisymals/en/

http://www.ningunaparte.net/noisymals/en/ 軟體性質： iOS 版本限時免費中 / Android 版本為免費軟體

iOS 版本限時免費中 / Android 版本為免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上 / Android 2.3 以上

iOS 7.0 以上 / Android 2.3 以上 網路需求： 不需網路也可使用

不需網路也可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

這遊戲是靠動物的叫聲來進行，所以打開喇叭或是戴上耳機比較好玩哦！點入開始第一關。

初次進入會有影片教學，了解後按下「OK」正式開始。

點擊狗叫後，貓咪聽到嚇一跳，就會向前一步剛好走到目標位置即可過關。

動物的叫聲有一定的距離限制，不夠近的話，就需要用貓咪叫聲吸引狗狗靠近一步。

面對哪叫聲就只會向哪，用同類動物的叫聲來讓牠轉向吧！

下面這關需將鴿子引到最左側的目標位置，但兩隻貓咪都面向右，該怎麼辦呢？

只要點擊中間的貓咪對右邊的貓咪叫，右邊的貓咪就會轉向，叫一次轉一次，轉到面左就可以對鴿子叫囉！

動物越來越多，就要先思考誰先叫才能陸續解開謎題，要是隨便亂叫一通…是很可愛啦！但場子越來越亂你的頭也會越來越大啊～到時只能重新開始了。