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[限時免費] Piu Cam 照片、影片變形術，讓馬路像海浪一樣捲起…（iPhone, iPad）

不知道大家對《全面啟動》這部電影還有沒有印象，在電影的夢境中場景常常會有很驚人的變化，像是馬路、建築物會彎起甚至垂直或是改變結溝，在視覺上很有衝擊感吧！現實生活中除了顛倒屋外，大概很難可以看到這種景象。不過用「Piu Cam」倒是可以在數位影像上做出那麼一點類似的感覺。

它是一款有創意的影像編輯 App，只簡單提供七種變形特效，可將原本平面的數位照片或是影片像紙一樣摺疊、彎曲，創造出奇特的視覺效果，每一種特效都可以再依影像場景內容的需要手動調整各種設定，像是彎曲的程度、範圍、摺疊的角度…等，。

雖然的編輯時解析度看起來不是很好，但實際上儲存後的解析度是很 OK 的，而且程式還提供 GIF 檔的錄製，可將照片變化的過程製作成 GIF 動圖，還蠻有趣的唷！若想嘗試不一樣的照片、影片編輯效果，建議可以趁限時免費玩玩看哦！

Morning ocean x Piucam 🎥🌊🙌🏻

Piu Cam 发布于 2017年3月8日

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Piu Cam
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Ilya Pimenov
  • 官方網站：https://www.facebook.com/PiuCam
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 9.0 以上
  • 網路需求：不需網路也可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Piu Cam」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

操作畫面：

開啟程式先到下方的「LOAD」從相簿選取照片或影片，接著就可以選擇想要使用的變形特效。

 

選擇特效後，可使用下方的調整工具將變形效果的位置、範圍、方向…等，依影像內容做調整，部份特效的調整項目很多，記得上拉看看唷！不過調整項目都沒有標明是什麼作用，大家直接試就知道了。

 

如果想換其它的變形效果，點擊「FILTER」即可回到選單。「GIF」則可錄下變形過程，製作成動圖，有限定錄製長度，若想提前結束只要按下「STOP」即可。

 

調整完成後，按下「APPLY」即可選擇「SAVE」儲存，也可再疊加其它的效果哦！

 

最後來看看幾張蠻有趣的範例照。

 

快製作自己的變形影片，上傳 FB 分享一定會引起話題唷！

Curvy Sunday with PiuCam 🎥 🌊〰🌊

Piu Cam 发布于 2017年3月19日

Piu Cam 发布于 2017年1月20日

 

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