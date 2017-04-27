如果不是熱愛規劃行程的人，又沒有喜歡規劃行程的旅伴，每次出遊前應該就很頭痛吧！因為不做點功課到時就不知道哪裡好玩、哪裡好吃，萬一要過夜隨便找的旅店風險也很大，想要放下一切說走就走還真難，但只要下載「背包地圖」就能隨時帶著輕便的行李來場自在的旅行。

喜歡旅遊的朋友應該都聽過《背包客棧》這個旅遊論壇，上頭有各種豐富的旅遊資訊、心得分享文可以參考，但若想說走就走，還真沒時間上去找資訊，「背包地圖」則幫大家將各地的景點都濃縮到一個 App 中，只要打開 App 就能立即看到附近網友最推薦的熱門景點，想要享受美食再也不用擔心踩到地雷，就算不做行前規劃也能輕鬆玩。

每個景點都有背包客棧的遊記推薦、部落格遊記分享可以看，在旅遊中的空檔可以花點時間看看，吸取他人的旅遊經驗，為下一個景點做準備，還可直接在 Google 搜尋相關的資料、圖片做為參考哦！

除了景點、美食外，還有住宿、文通…等資訊，查詢飯店住宿資訊時，可透過訂房比價連結，進一步參考其他旅客的評價以及即時房價資訊。若手機網路沒吃到飽的話，只要事先下載離線地圖，即使在沒有網路可用的環境下一樣可以查看基本資訊，登入帳號的話就可以儲存有興趣的景點或是寫下旅遊筆記，在離線使用時，就能用來參考囉！

不知道放假要去哪嗎？或是有突然而來的假期，就直接選個縣市或買張便宜的機票立即出發吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 背包地圖

背包地圖 軟體語言： 繁體中文,簡體中文

繁體中文,簡體中文 開發人員： 背包客棧

背包客棧 官方網站： http://www.backpackers.com.tw/forum/

http://www.backpackers.com.tw/forum/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上

iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上 網路需求： 下載離線地圖後，不需網路也可使用，但部份資訊必須連接網路才可讀取。

下載離線地圖後，不需網路也可使用，但部份資訊必須連接網路才可讀取。 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟後會自動定位你的所在位置，也可拖曳地圖搜尋其他地區或國家。在地圖顯示範圍內的景點資訊都會列在下方列表中，預設是「依熱門」程度排序，也可在右上角下拉選單切換成「依距離」遠近排序，在地圖左下角則可選擇以「我的位置」或「地圖中心」為距離計算基準。

點入景點就可以看到相關的遊記，包含客棧與網路上的其它部落格分享文。

若想儲存景點或是寫旅遊筆記則需要登入背包客棧的帳號。

點開左側選單就可以查看已「儲存的景點」。

如果想要離線也可查詢的話，記得先「下載離線地圖」，除了台灣還有其他的國家地區。

當沒有網路可用時，就可以點擊右上角的「閃電」符號切換成離線模式，一樣可查看景點資訊，但僅可查詢基本的資訊。

如果只是想單純查吃的或住的資訊，可由上方篩選條件。點擊「放大鏡」則可輸入景點或國家、地區來搜尋資訊。