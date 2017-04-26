常需要撥電話的朋友，也許都試過可以在通知中心加入常用聯絡人的小工具，點擊聯絡人就能立即撥出電話的確是很方便，但若遇到需手動撥號的情況，還是得打開電話 App 來操作，不過只要下載「Magic Dialer Pro」就能達成這個願望哦！

「Magic Dialer Pro」是一款方便的通訊小工具，將其加入通知中心後，就會看到熟悉的T9 數字鍵盤，可直接輸入號碼撥出，或也可以利用數字、英文字母來快速搜尋聯絡人，打電話免解鎖超方便又快速。

提供亮與暗兩種主題可依背景底圖的狀況來做選擇，另外若有常用的聯絡人可設定到數字鍵盤上，就能透過長按數字鍵來快速撥號囉！但有時方便也可能會付出代價，例如無法防範有心人窺視聯絡人資訊，或隨意撥打電話的可能，這邊就請各位自行考量後再決定是否使用了。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Magic Dialer Pro

Magic Dialer Pro 軟體語言： 繁體中文,英文…

繁體中文,英文… 開發人員： Roxwin Vietnam Technologies Company Limited

Roxwin Vietnam Technologies Company Limited 官方網站： http://roxwin.com/

http://roxwin.com/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Magic Dialer Pro」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

如果不知道怎麼加入通知中心的話，在下載安裝後可先開啟主程式，就能看到清楚的教學影片囉！加入通知中心後就可以看到如右圖的樣子。

在數字鍵盤上都有小小的英文字母，如果想搜尋聯絡人，可輸入記得的部份電話號碼，或是利用英文字母拼出聯絡人的名稱，就能快速找到囉！

有需要新增聯絡人時，也可以直接輸入電話號碼，然後按下「＋」就能進入新增聯絡資訊的畫面。

點擊聯絡人或是輸入電話號碼都能快速撥號。

打開主程式切換到「Keypad」一樣也可以打電話，點擊右上角的圖示進入鍵盤設定，點擊英文字母的部份可重新配置每個數字鍵的英文字母。點擊數字則可設定聯絡人快捷鍵，選擇聯絡人再點擊電話的部份即可完成設定。加入快捷鍵後，就能長按數字快速撥號了。

由下方切換到「更多」還有其它的選項可設置。