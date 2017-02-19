作者：,     

尋親故事萬年梗遊戲！「STELLAR FOX」利用炫光弧線指引白狐狸找到家（Android）

玩了這麼多的手機遊戲後，發現其中的尋親梗就如同某些台劇八點檔驗 DNA 的千年不敗梗一樣多，彷彿怎麼用都不會膩，在這款「STELLAR FOX」中也不免俗的加入了尋親故事。扮演遊戲主角的年幼白狐狸原本跟媽媽在狐狸恆星住好好的，但某天突然有股強力的電流將牠與媽媽分散，獨自一人被帶到了地球，在孤單、寂寞、覺得冷時，看到遠方有一道強烈的光芒，牠知道那是來自媽媽的方向，於是決定追著光，相信總有一天可以再見到牠的媽媽！

玩家的任務就是要幫助白狐狸一步步找到回家的路，利用手指直接在畫面中畫出各種彩色光弧線，白狐狸就會在上頭滾動，收集星星並進入光通道中，光弧線有許多的顏色，白色、藍色與紅色都各有不同的功能，玩家需依照關卡中的場景設置來判斷要使用什麼顏色的光弧線，以及該怎麼畫出正確的路徑才能指引白狐狸順利抵達。

這些難題沒有一定的答案，只要能在限定的條件下過關即可，隨著關卡的前進，還會出現許多有趣的道具，那也是讓遊戲更增添挑戰性的元素唷！搭配優美的音樂與漂亮的場景動畫，整體玩起來相當舒爽，是一款優質的益智遊戲！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：STELLAR FOX
  • 軟體語言：英文, 韓語
  • 開發人員：RAWPLE STUDIO
  • 官方網站：http://rawplestudio.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.1 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「STELLAR FOX」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

遊戲畫面：

初次進入遊戲會播放一段故事動畫，若不想看的話，直接點擊右上角的「Skip」跳過即可。

 

整體的遊戲畫面都相當的美麗。接著點擊進入關卡，每個關卡開始前都會顯示該關卡的難易度，但也只能參考參考，實際上沒什麼太大意義啦～XD

 

1-1 關主要是讓大家知道白狐狸是怎麼運作的，點擊右下角的播放鍵後，白狐狸就會捲成一顆球向下滾動，一路收集星星並到達光通道即可過關。

 

接著開始學習怎麼使用光弧線，在左下角會有星塵，點選後在適當的位置畫出弧線，就可以讓白狐狸順利通過。記住只能一筆畫完，而且星塵也有一定的限制，不能無限制的一直畫下去，要審慎思考再下手。

 

白色的弧線不帶動力，會受地心引力的影響，但藍色的弧線則會自動向右前進，所以就算是傾斜的路線，白狐狸一樣可以從低處往高處移動哦！

 

紅色弧線則與藍色相反，是可以自動向左前進的弧線。

 

若遇到解不開的關卡時可使用右下角的「電燈泡」提示功能，會直接在畫面上顯示路徑的畫法，讓玩家可以照著畫。

 

隨著關卡的前進，會出現越來越多有趣的元素，例如長的像綠毛球的傢伙會將從上方落下的白狐狸反彈回去。

 

或是必須先拿到鑰匙才能開啟光通道，這些都會為遊戲增加各種不同的挑戰性哦！

 

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » Android 手機、平板電腦 » 好玩遊戲、休閒益智 » 尋親故事萬年梗遊戲！「STELLAR FOX」利用炫光弧線指引白狐狸找到家（Android）
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關文章...
常狀況外嗎？學會「閱讀空氣」告別白目的稱號吧！( Android )...
真・三國無双 SLASH（iPhone, iPad, Android）...
「KO知識王」手機界的＂金頭腦＂機智搶答遊戲（Android）...
「知識王」全方位挑戰腦力，真人對戰限時搶答超刺激！（Android）...
又一讓人迅速上癮的動作遊戲「Timberman」伐木工人（iPhone, And...
老遊戲新玩法！ZOOKEEPER BATTLE 動物管理員對戰版（iPhone,...
Tags:

 

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 