基本的手機功能除了可以用來打電話外，另外就是可以傳送文字簡訊，但在 iPhone 裡的「訊息」功能還包含了 iMessage 的部份，開啟 iMessage 功能就可以讓 iPhone、iPad 或是 iPod touch 間互傳訊息，不需要等待對方加入好友，有對方的手機號碼就能傳送，只是現在大多數的人都是以 LINE 或 FB 訊息為主要聯絡方式，不知道你有沒有在使用 iMessage 呢？

它雖然不像 LINE 那樣有一堆堆豐富的貼圖可以使用，但其實在 Apple Store 裡也有相當多 for iMessage 的貼圖可以下載，有些甚至很有梗！就像本篇要介紹的「iBrows: Original」眉毛系列貼圖。

眉毛在人的臉上扮演著相當重要的角色，它可以加強你的情緒表達，但我們在用文字溝通時，就沒辦法像面對面時那樣有直接的感受，「iBrows: Original」就是專門來代表你的眉毛，在傳送文字訊息時，你可以選擇搭配一款適合當下情緒的眉型，就能為單純的文字添加許多表情的想像空間哦！有在使用 iMessage 的朋友可以來參考看看。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： iBrows: Original

iBrows: Original 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Christopher Coyle

Christopher Coyle 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「iBrows」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 下載完成後，在傳送 iMessage 時，點擊訊息輸入框前的圖示即可看到所下載的貼圖。

第2步 選擇貼圖後，還可直接在下方輸入文字訊息再一起發送。

第3步 目前一共有 17 種眉毛可選擇。看起來的感覺就像左圖這樣，文字搭配上眉毛是不是更能感覺到對方想表達的情緒呢？XD