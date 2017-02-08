天氣與我們的生活息息相關，每天出門前總要關心一下天氣的狀況，到底需不需要多加件外套或是帶支傘的，避免著涼或遇到下雨沒傘的窘境。週末若打算出門玩，就需看看最近一週的天氣預報，好提早做規劃與準備。若你需時常查看天氣資訊，通常都會選擇在手機裡下載相關的 App，但是否覺得一般的天氣預報 App 都有點太正經無趣，那就來下載這款有點可愛又有點實用的「WeatherWheel」天氣輪盤吧！

免費下載的「WeatherWheel」最多可同時查看三個不同的城市，若想要增加更多國家地區就需另外付費升級囉！利用關鍵字查找到需要的城市後，就可以在程式裡看到目前實時的天氣狀況，會以可愛的動畫呈現出白天、晚上、晴天、雨天、陰天…等，還會依真實的風速來調整天空中雲朵飄移的速度，太陽、月亮的位置也會跟著時間移動，看起來相當有趣。

在列表中會提供目前的氣溫以及四天內的簡單預報資訊，點入輪盤則可進一步看到風速與降雨預報，直接轉動輪盤可陸續查看未來七天的天氣預報，比起查看文字以動畫的方式呈現可更直接感受到天候的變化唷！想為生活加點樂趣，換用比較活潑有創意的天氣預報 App 也是一種不錯的方式哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： WeatherWheel

WeatherWheel 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Lukas Boehler

Lukas Boehler 官方網站： http://weatherwheel.co/

http://weatherwheel.co/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「WeatherWheel」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次啟用先設定慣用的溫度單位，接著輸入地區名稱來搜尋。

第2步 加入地區後就可以在列表上看到簡單的預報資訊。背景則視目前的時間、天候狀況會產生不同的變化。點入可查看未來七天的天氣預報，透過轉動下方的輪盤即可陸續查看。

第3步 若不想手動轉輪盤，也可點擊「Play forecast」即會自動慢速轉動並有真人英文語音播報。

第4步 回到列表頁，由右下角的「＋」可新增更多地區，免費版可同時顯示三個地區。向左滑動可選擇刪除。

有些國家還會使用具代表性的特色動畫來呈現，像東京就用了櫻花，巴黎則有鐵塔，蠻有趣的唷！