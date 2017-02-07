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Roofbot 風格精緻的屋頂機器人解謎遊戲，只能向前走了…（iPhone, Android）

「Roofbot」是一款有故事性的益智解謎遊戲，在初次打開遊戲時就可以看到開發者精心製作的故事動畫，但老實說節奏有點太快，以致於根本還來不及理解內容就咻一下的結束了。好吧！故事大概就是在說地球要被外星人怎樣了，而 Roofie 也就是遊戲主角必須在屋頂上做一些事，才能拯救大家。

玩家們就是來幫助 Roofie 的，在屋頂上擺放了許多的機關，Roofie 要將各色的能量球放到正確的位置就能開啟通往下一階層的門，但是屋頂充滿危機，凡是走過的路都會消失，所以在起步前就需要先想好該怎麼走，最多只有一步反悔的機會，要是將 Roofie 逼到無路可走，就得整盤重新來過。

目前有超過 100 個關卡，玩家需一層一層的挑戰，但在其中還會穿插著各種特殊關卡，必須解決它們才能再繼續推進正式關卡。屋頂上的挑戰變化多端，除了要處理能量球的部份，還會陸續出現按鈕閘門、穿越洞…等機關來增加難度唷！畫面場景精緻，搭配上充滿精靈氣息的配樂，可以讓你在動腦的同時，有更多的視聽享受，有興趣的朋友一起來玩玩看囉！

▇ 軟體小檔案 ▇

 

遊戲畫面：

在初次進入遊戲時會播放一段故事動畫，不過真的來不及看啊！

 

這位長的像手動式挫冰機的就是主角 Roofie 了！點擊下方的按鈕進入關卡。

 

先跟著導覽，依循手指的方向劃即可操控 Roofie 移動，將方形的綠色能量球抓起，再一路帶到相符的孔洞即可完成任務開啟通道。

 

最後走入通道即可進入下一關。走過的路都會下降消失，所以該怎麼走才對，就需要好好的思考囉！

 

關卡地圖一路延伸，中途有可能會冒出特殊關卡，大家就跟著遊戲的安排一一破解吧！

 

有時可能會卡關卡的很嚴重，可使用右上角的提示工具，就會顯示第一條路徑給你了。

 

關卡的挑戰會越來越多，要移動的能量球越來越多顆，也會有更多不同的機關等著你哦！

 

在特殊關卡中也會有不同的玩法出現，真是讓人驚喜連連啊～

 

 

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