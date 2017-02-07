作者：,     

想待在聽的到海浪聲的音樂咖啡廳裡？打開「DEEPFOCUS.IO」就帶你去

許多人都嚮往能坐在咖啡廳裡在悠閒的氛圍下工作，可是如果你的工作必須在辦公室裡才能完成，又或縱使你想這麼做但卻是個更愛宅在家的人，不能真的把辦公室搬到咖啡廳裡，那麼我們就把咖啡廳搬到辦公室裡吧！打開「DEEPFOCUS.IO」就能幫你達成！

它是個提供環境音的線上服務，雖然只有簡單的雨聲、咖啡廳、營火及海浪四種環境音，不過更特別的是還能輸入關鍵字找到喜歡的音樂，讓你可以用音樂搭配環境音，調整各個音效的音量大小，就能巧妙的創造你心目中想要的工作環境囉！

例如打開雨聲加點海浪拍打的聲音，就像在海邊小屋裡聽著雨聲工作，若再加上咖啡廳的環境音，場景就又不同啦！利用簡單的音效組合，就能讓你的身體雖然被綁在辦公室，心情卻能飛到海邊的音樂咖啡廳裡，用耳朵騙騙你的心。

想逃離、想放空一下的也都可以試試。

 

網站畫面：

開啟網站直接點擊想要的音效即會開始播放，圖示下方可分別調整音效的強弱。

 

在下方的「Add music」可輸入關鍵字來搜尋想要的音樂，例如 piano、jazz…等也可輸中文，它會幫你在 YouTube 裡搜尋符合的音樂，點擊即可播放。

 

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » 好用網站、網路免費資源 » 線上音樂、影視娛樂 » 想待在聽的到海浪聲的音樂咖啡廳裡？打開「DEEPFOCUS.IO」就帶你去
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關文章...
「JAZZ and RAIN」一邊聽爵士一邊聽雨聲！好愜意的線上免費音樂網站...
「Birdsong.fm」好放鬆～在家也能聆聽大自然鳥叫聲（iOS, 網頁版）...
這好催眠～「Calm」戴上耳機讓自己平靜兩分鐘吧！（網頁版, iPhone, A...
在 Sound City Project 用耳朵來場輕旅行吧！...
Nature Soundmap 從世界地圖聽見大自然的聲音...
Tags:

 

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 