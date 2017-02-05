一般要分享照片大多都是透過網路來傳送，不過有時在與家人朋友聚餐時，也會臨時起意想要秀一下手機裡的某張或某些照片，通常就會在手機相簿中找到照片後，再將手機直接遞給其他人觀賞，有些人就會順手的左右滑動查看其它的照片，也許不是故意而是習慣使然，如果你不希望有這種情況發生，可使用這款「FotoFreeze」來因應哦！

它與之前介紹的「Look Lock」是類似功能的 App，都可以讓你在現實生活中將手機遞出分享照片前，先選好想要分享的特定照片，讓拿到手機的人無法任意的查看到其它的照片，不過兩者的做法不太一樣，有興趣的朋友可以比較看看。

「FotoFreeze」分為兩種使用模式，你可以鎖定只顯示單張照片或影片，程式會將左右滑動的功能凍結起來，當手機交出去後朋友就只能看到你所選擇的影像檔。另一種則是適合用來分享相簿中大部份照片的管理模式，當你只有幾張照片或影片不想被看到時，就可以將這些方式將這些照片、影片上鎖，當啟用隱私功能時，被鎖上的影像檔就會在程式內的相簿中消失。

想要取消凍結單張照片或是解除隱私功能時，都需要輸入預先設定的四位數密碼，不用擔心其他人誤觸解鎖，當然這些上鎖或是凍結的功能都只在此程式中才會生效，真的有心還是能從手機相簿中看到其他照片唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： FotoFreeze

FotoFreeze 軟體語言： 英文

英文 開發人員： FotoFreeze, LLC

FotoFreeze, LLC 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 9.3 以上

iOS 9.3 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「FotoFreeze」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 打開程式就像開啟原本的相簿一樣，若要分享單張照片，就直接先從相簿中找到它。

第2步 找到照片後，按下右下角的「雪花」圖案，即可將照片凍結，凍結之後就只能看這張照片，無法左右滑動。

第3步 再次點擊「雪花」即可解鎖，但需輸入四位數的密碼。初次點擊可設定密碼，但要注意別忘了密碼，因為我找不到在哪裡可以修改啊！！！ XD

第4步 若想使用「管理模式」需先將右上角的鎖開啟，開啟時一樣需輸入密碼。

第5步 接著找到相簿中想要隱藏的照片，點擊右下角的鎖頭即可上鎖，或也可以直接在照片上向上滑動上鎖，向下滑動即可解鎖。以右圖為例，將所有包含人像的照片都上鎖。

第6步 想隱藏的照片都鎖好後，就可以回到最上層再次點擊右上角的鎖頭啟用凍結功能，再回到剛剛上鎖的相簿中，就只能看到未上鎖的照片唷！使用方式大概就是這樣，可依自己的需求來選擇鎖定方式。