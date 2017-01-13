「Shape.Me」是一款畫風相當可愛的益智遊戲，一進入遊戲就會被它輕快的背景音樂給吸引，其次映入眼簾的就是可愛的主角 Nino 啦！Nino 是一名鍊金術士，也是族人中唯一活下來的人，根據古老的傳說，要讓 Amer 族人復活，就必須收集、組合指定數量的圖形元素，現在就請你一起來幫助 Nino 吧！

逗趣的畫風為整個遊戲加分許多，關卡地圖依循相同的設計風格，每十個關卡就會進入一個不同的場景，隨著場景的轉換背景音也會跟著變換，在關卡解謎時還會加入 Nino 可愛的驚呼聲。

遊戲的玩法規則很簡單，但想要完美的達成任務卻又是一項要殺死腦細胞的活動，每個關卡都會給玩家指定各種圖形的消除數量，例如 ○ 6 個、△ 8 個，都必須在限定的步數內完成才能過關，遊戲進行到一定程度時，就會開始出現較複雜的組合圖形，像是 △+○或是 □+△，也就是在消除指定圖形前還必須多一步組合的動作，另外還會加入固定不動的盒子障礙物，想要成功過關，就越來越困難囉！

隨著關卡的進行，可陸續的收集族人的物品，每個族人都有五項物品，收集完全就能幫助他復活，並可陸續解鎖新的輔助道具，就這樣跟著遊戲走到最後看看故事的結局會如何吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Shape.Me

Shape.Me 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Umbrella Games, LLC.

Umbrella Games, LLC. 官方網站： http://shapemegame.com/desktop.html

http://shapemegame.com/desktop.html 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上

iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

幫助可愛的 Nino 一起讓族人復活！前五關都是教學關，跟著走就會知道該怎麼玩囉！

每個關卡都有過關目標，每種圖形都有指定要收集的數量，將兩個相同的圖形結合即可收集，數量達成目標即可過關。

但要注意，每關在左上角都有標示出限制步數，需要步數內完成才行。如果不幸的無法完成，除了放棄重新來過外，也可以選擇點擊下方開啟道具列表，使用增加五步的道具，就可以增加步數繼續完成。

隨著關卡的進行以及過關的表現，可以陸續的收集族人的物品，當收集完全就能讓族人復活。

並不是所有的族人都有特殊能力，部份的族人復活後就可以發揮自己的能力幫助玩家順利過關，像第一位族人的＂大刀＂就可以將固定不動的盒子障礙去除。

除了單一的圖形外，還會開始出現比較麻煩的組合圖形，如果思考不夠全面的話，很可能會因此浪費許多步數，造成挑戰失敗！而每次失敗都會扣除一個生命值，若生命值都用完，就需等時間回復。有時需要組合的圖形太多，都玩到眼花了，加上障礙物的干擾，容易錯估圖形落下的順序位置，所以每一步都需要多想一下哦！