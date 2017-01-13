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查詢火車時刻表「台鐵時刻通」用講的馬 A 通

現在想要查詢火車時刻表可以找到一堆工具 App 來用，或是直接上台鐵官網也可以很方便的查到需要的車次資訊，但對於不太會操作程式、跟網路真的很不熟的朋友來說，要使用這些查詢工具也許還是有些困難存在。

如果你就是上面說的這群人又或想替爸爸媽媽…等長輩降低查詢火車時刻表的麻煩，就來試試這個用講的馬 A 通的「台鐵時刻通」！它是一款 Facebook Messenger 的聊天機器人，透過一問一答的方式就能讓你輕鬆獲得想要的火車相關資訊。

可直接透過「台鐵時刻通」Facebook 粉絲團發送訊息就能開始詢問，若是使用 Android 手機的話，則可下載專屬 App，安裝後就會自動加入聊天列表，接著只要用口語化的方式向它發問，它就能在數秒內幫你列出符合條件的車次資訊，並會附上網路訂票連結與列車動態供你查詢，若想對調起迄點或是改查其它日期或車種，都可以透過簡單的按鈕快速切換不同的查詢條件，不會像使用官網或是一般的查詢 App，需要手動再點選表單，查詢起來更簡便。

除了查詢時刻之外，也可快速查詢不同車種的票價或是車次，所有查過的條件都會被保留在歷史紀錄中，需要時可重新叫出查詢，不用再重覆詢問，常需要搭乘火車通勤或是正準備來趟火車之旅的朋友都很適用哦！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：台鐵時刻通
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：App Creative Factory
  • 官方網站：https://www.facebook.com/twTrainChatBot
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.0 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「台鐵時刻通」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

一般使用者可在 Facebook 搜尋列上輸入「台鐵時刻通」即可找到粉絲團，透過「發送訊息」的方式就可開始查詢你需要的火車時刻表。

 

若是 Android 使用者可下載專屬 App，安裝後開啟點擊「開始使用」就會自動加入聊天列表，接下來就像聊天一樣向它詢問需要的火車資訊吧！如果不知道怎麼問的話，可點擊下方的「如何使用」快速的了解一下。

 

懶得看的話，其實只要掌握幾個重點就 ok 了，出發時間、起迄點、車次，這些都有告訴它的話，基本上就可以查了。像左圖這樣的發問方式就可以查的出來，若沒有講時間的話就會以目前時間為主，列出查詢結果後可左右滑動查看各項符合條件的車次資訊，都會附上網路訂票以及列車動態的連結，需要的話就可以直接點開訂票或查看囉！下方則還會列出變更查詢條件的快速按鈕，例如我想改查明天或是回程的車次，甚至更換不同的車種，都可以直接點擊查詢。

 

點擊左下角的選單鈕可展開功能表，不知道怎麼發問的話，直接點擊「列車查詢」機器人也會透過一問一答的方式循序漸進的幫助你找到需要的資訊。

 

所以查詢過的條件都會被保留在「歷史紀錄」中方便再次查詢。

 

 

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