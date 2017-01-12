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只要用內建相機拍照「相機自動時間戳」就幫你加上日期、時間（Android）

現在用手機拍攝的照片雖然會記錄下拍照的時間、日期甚至是地點，但在瀏覽照片時是無法直接看到這些資訊，如果想像以前的照片會在角落直接標示出來的話，可需要另外下載有附加時間戳功能的相機 App，不過若已習慣使用內建的相機不想換的話，該怎麼辦呢？只要利用「相機自動時間戳」就能補足這項功能哦！

「相機自動時間戳」不是相機 App 無法用來拍照，但只要是利用手機原生的相機 App 拍照的話，它就能在拍照後立即為照片加上時間戳，基本可顯示日期與時間，有提供多種格式與字體大小供你選擇。

但若你想要加上地理位置或是所在縣市地區名稱，甚至更進一步的加入一些文字、標誌圖案，就需要另外付費購買完整版，而完整版的功能除了上述之外，還有改變文字的顏色、位置、字體…等功能，若有需要在照片上加入時間戳的話，這是一個蠻方便的輔助工具程式哦！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：相機自動時間戳
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：AscendApps
  • 官方網站：http://www.ascendapps.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 3.0 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「相機自動時間戳」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

使用方法：

第1步 下載安裝後，先開啟程式將日期/時間格式與字體大小先設定好。

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第2步 設定完成後啟動「自動添加時間戳」，之後只要使用手機內建的相機拍照後，就會自動在左下角加上日期與時間囉！

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第3步 往下拉一點可以看到「Pro 功能」，按下「試用」的話有五張照片的額度可以試用完整版功能。

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第4步 Pro 功能可改變文字字體、位置、字距。

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第5步 還可以改變文字的顏色，若想加入地理位置，可選擇加入座標或是城市名、國家名。也可依需求加入自己想要的文字、標誌圖案…等。

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