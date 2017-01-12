Free MP3 Cutter and Editor 是個簡單、小巧的免費音樂檔裁切/編輯工具，主要功能就是幫我們把 MP3 音樂檔中不要的部分給刪除掉，留下需要的部分。

除了裁切音樂檔的功能之外，還提供了音量調整的設定，亦可直接按「Maximize Volume」按鈕將音量放到最大，解決收音不良、聽不到聲音的問題。

另外還有「Fade In」、「Fade Out」聲音淡入、淡出與單聲道⇆立體聲轉換…等特殊功能，是個簡易型的實用小工具。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Free MP3 Cutter and Editor

Free MP3 Cutter and Editor 軟體版本： 2.8

2.8 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 859 KB

859 KB 系統支援： Windows XP/Win7/Win8/Windows 10

Windows XP/Win7/Win8/Windows 10 官方網站： http://www.musetips.com/

http://www.musetips.com/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 開啟 Free MP3 Cutter and Editor 視窗，點一下「Open a File for Editing」並選取你要處理的 MP3 音樂檔，或直接將檔案拉到視窗中。

第2步 如要裁切音樂檔的話，請先在要剪掉或保留的片段開頭點一下滑鼠左鍵，再按上面的「Set Start」。

第3步 然後在片段結尾點一下再按「Set End」，選取之後再按左下角的「Delete Selected」刪除選取的部分或「Delete Unselected」刪除未選取的部分，完成後按左上角的「Save」按鈕即可輸出。

第4步 如要調整聲音檔的音量，請按「Change Volume…」按鈕再依照需求放大或縮小。

第5步 另外還有「Fade In」、「Fade Out」…. 等淡入淡出的設定。