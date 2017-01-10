與「Picross Luna」同類型的填圖益智遊戲已介紹過不少款，不過這款遊戲在視覺與聽覺上都給足了玩家相當程度的夢幻與優美的質感，因此建議在玩遊戲時，一定要戴上耳機好好享受哦！

「Picross Luna」是一款很耐玩的遊戲，提供的關卡數量之多，絕對可以陪伴你度過春節的長假一路玩到元宵節！它的玩法很簡單，需要運用到數獨的概念與基本的推理能力，每個關卡就是一張像素圖，透過遊戲格周邊的數字提示，在格子中正確的位置填入色塊，完整填完才會知道藏在其中的是什麼樣的圖片。

提供 Normal 與 Big 兩種模式，在 Normal 裡又分為 16 個主題，每個主題中都有 26 張圖等著你，由最簡單的 5×5 格到最困難的 20×20 格，在美麗的樂音陪伴下，沒有時間的壓力，可以輕鬆的慢慢解謎。而 Big 模式則有 21 張大圖，每張大圖都有一段文字敘述說明圖片的內容，但大圖會切割成許多的區塊，必須將所有的區塊都填入完成，最後才能拼湊出大圖的樣貌。

所有的關卡都沒有順序之分，你可以任意選擇想要解開的謎團，想玩的時候就玩，就算是謎題解到一半，也可儲存進度下次再繼續，是非常自由、沒有壓力又可以玩很久的一款遊戲哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Picross Luna

Picross Luna 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Floralmong company

Floralmong company 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 6.1 以上 / Android 2.3 以上

iOS 6.1 以上 / Android 2.3 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點擊下方的圓圈進入，可選擇「Normal」或是「Big」模式。

「Normal」模式又分為 16 個主題，每一個都有 26 個關卡，從 5×5 格到 20×20 格都有，可跳關玩都沒問題。

在空格上方與左側都可以看到一些數字，代表該行或列中需被填入的格子數，兩個連續排列的數字如左圖紅箭頭所示「2 2」表示兩個格數中間有至少一格以上的空格做為分隔，接著只要依照數字的要求將格子填入顏色，就能看到圖片的原貌。用手指直接在格子上塗抹即可填入，不過要小心若填錯會被扣除一顆心，每個關卡的容錯數是有限制的，會在右下角以愛心表示。

格數越多難度越高，密密麻麻的要花更多腦力思考哦！

「Big」模式則分為 21 張大圖，在下方都會用一段文字來描述這張大圖的故事，但每張大圖又分為許多小圖，需一一完成這些小圖才能重現大圖的樣貌。

若玩到一半想休息，可點擊左上角的「←」選擇「Save」暫時存檔。

下次可點入有「筆型」記號的關卡，就可以繼續解謎囉！