所謂的「滑鼠手勢操作」指的是當我們用滑鼠畫出某個形狀、符號時，自動執行指定任務。譬如說可以往左撇一下跳回上一頁、往下劃一下開啟新分頁或關閉分頁…等等，不用再四處找選單或按鈕，用簡單的「手勢」就能快速執行各種功能。

從多年前的 MyIE 跟 Sleipnir 瀏覽器我就已經很習慣滑鼠手勢的操作，後來的 Opera 與 Vivaldi 也都直接內建此一功能，如果你希望平常慣用的 Google Chrome 也能支援滑鼠手勢操作的話，可以下載安裝 smartUp 這個擴充套件。

smartUp 提供滑鼠手勢、簡單拖曳、超級拖曳、Rocker Gestures、Wheel Gestures、Popup Actions、Ocon Actons 與 Context Menu 等功能，可依照實際需求個別啟用。

大部分會用到的就「滑鼠手勢」跟「簡單拖曳」兩個，簡單拖曳可讓我們直接用滑鼠拖拉文字、連結或圖片等項目，來執行搜尋/複製文字、文字語音、QR Code…等動作，或者開啟/複製連結、加入書籤或搜尋圖片、圖片另存新檔…等。

smartUp 的功能相當豐富，可自訂性也高，還能詳細設定手勢外觀、搜尋引擎與各種動作與操作，相當好用。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： smartUp

smartUp 軟體版本： 4.0.1575.663

4.0.1575.663 軟體語言： 繁體中文、簡體、日文、英文..等多國語言

繁體中文、簡體、日文、英文..等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 411KiB

411KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 官方網站： zimoapps.com

zimoapps.com 軟體下載： 用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「＋加到 CHROME」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「＋加到 CHROME」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

安裝好 smartUp 擴充套件後，點一下網址列右邊的 smartUp 圖示、開啟設定視窗，我們可以在「一般」選單裡調整滑鼠手勢的使用方式，記得先在「功能啟用」裡面勾選或取消你要用或不用的功能。

第2步 在「滑鼠手勢」的「動作」選單裡，可以設定不同手勢所要執行的功能。

第3步 「簡單拖曳」的地方也可設定使用滑鼠拖拉網頁中文字時要執行什麼任務，如搜尋、複製文字…等等。

第4步 全部設定好之後，當我們在瀏覽網頁時可以按住滑鼠右鍵不放、移動滑鼠指標，看你畫出什麼形狀就能執行什麼功能。