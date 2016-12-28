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[神馬瀏覽器] Sleipnir v6.2.3 號稱日本第一的網路瀏覽器

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2016/12/29 更新：軟體版本更新至  v6.2.3 最新版。目前除了 Windows 版之外，還提供了 Mac 版、iPhone, iPad, Android 與 Windows Phone 等行動裝置版本。

在很久很久之前，一般 Windows 電腦上還只有 IE 瀏覽器可用的時候（Netscape 已經敗陣很久了），我最愛用的就是 MyIE 跟 Sleipnir 兩款加強版的網路瀏覽器，他們都是使用 IE 核心的應用程式，但是比原始版本的 IE 瀏覽器多了很多很多相當實用的瀏覽工具與應用，譬如說相當方便的滑鼠手勢功能，與內建多種搜尋引擎、翻譯功能…等等。

一直到 Firefox 開始風行之前，我還都是 Sleipnir 的愛用者。

當然後來 Firefox 開始引起大家的注意與幾年後的 Google Chrome 瀏覽器的誕生，讓我都幾乎忘了曾經相當熱愛的 Sleipnir  瀏覽器。…想不到後來除了推出了相當實用的手機版 Sleipnir Mobile 瀏覽器之外，電腦版的 Sleipnir 也開始推出  3.0.0 Alpha 更新版本，加上當時 IE 9 在網頁展示速度與 JavaScript 解析效率加快很多之後，Sleipnir 的優點似乎又重新受到重視了。

….. 過了好幾年之後再度看到這軟體，原來都已經推出 6.0 版本了，還弄了個中文名字叫「神馬」，最近的新版就叫「神馬6」。看起來應該是使用跟 Google Chrome 一樣的(Blink)核心， 所以也一樣能直接下載、安裝 Chrome 的外掛與擴充程式，界面奇特、瀏覽速度也快，是個相當有趣的東西。

 

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Sleipnir
  • 軟體版本：v6.2.3
  • 軟體語言：繁體中文、英文、日文…等多國語言版
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小： 60.7 MB
  • 系統支援：Windows, Mac OS X（另有 iPhone/iPad/Android 等版本）
  • 官方網站： http://www.fenrir.co.jp
  • 軟體下載：按這裡

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  1. 請填暱稱 說道：
    03-18, 2008 at 下午 7:25.28

    雅涵妹妹他歌很聽喔而且我很覺得他很美
    他是一位可愛型的小女生他的愛我想要跟
    他做朋友我是小田大哥

    回覆
  2. 冰夢 說道：
    05-26, 2007 at 上午 2:27.49

    現在有更新版了：
    我現在用的就是2.5.8

    回覆

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