2017/1/21 更新：Opera 軟體版本更新至 v42.0.2393.137 最新版。新版 Opera 瀏覽器速度更快、更省電、更好用了，據說比前一個版本在特定情況下的程式啟動速度快了 86%。另外一個亮點功能是看 YouTube 影片的時候可以拉一個小視窗出來，就像子母畫面那樣（更新細節）。

許久前就傳出 Opera 即將放棄原本開發、維護多年的 Presto 核心，改用以 Chromium 專案為主的 WebKit 核心（後來隨著 Google 改為 Blink 網頁展示引擎），後來 Opera 的動作也很快，隨即在 2013 年三月初就推出了 Android 平台的新版 Opera 瀏覽器，而最近也以「Opera Next」之名，釋出了以 Chromium 專案為基礎架構的新版 Opera 瀏覽器（Opera Next v15.0）桌面版。

儘管跟 Google Chrome 瀏覽器有著相同的程式核心與網頁展示引擎，不過在外觀呈現與操作介面上，Opera Next 還真的比 Google Chrome 瀏覽器好用、人性化了許多。

首先是支援資料夾分類的更好用的「快速撥號」新分頁，可以讓我們像操作 iPhone 桌面那樣把網站縮圖拉到另外一個縮圖上、合併成一個新的資料夾。另外新增的「藏寶箱」功能可以用視覺化縮圖的方式，幫我們儲存還沒來得及讀完的網頁清單。而最讚的是「探索」的功能，整合了全世界 32 個國家、不同語言與類別的網路熱門文章、新聞與各種新資訊，讓我們不用到處找就可以在新分頁中快速瀏覽、獲取新知。

其實還有一些很貼心的小設計，可以看出 Opera 在操作介面的最佳化與實用性的加強..等，的確多了許多巧思與進化。如果你原本就是 Opera 瀏覽器的愛用者，轉到新版 Opera Next 應該不會有什麼適應不良的問題。搭上 Google 雄厚的資源及對於新技術、新規格的追求與精進，新版 Opera Next 瀏覽器應該會讓相當多人越用越愛！

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Opera

Opera 軟體版本： 42.0.2393.137

42.0.2393.137 軟體語言： 繁體中文、簡體中文、英文.. 等多國語言

繁體中文、簡體中文、英文.. 等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 40.1 MB

40.1 MB 系統支援： Windows 、Mac OS X

Windows 、Mac OS X 官方網站： http://opera.com/next/

http://opera.com/next/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 Opera 新版瀏覽器的操作介面，支援多分頁瀏覽、網址列除了輸入網址之外也可直接輸入關鍵字，當搜尋引擎來用。

第2步 點一下網址列上方的「+」即可開啟新分頁，新版 Opera Next 的新分頁提供了「快速撥號」、「藏寶箱」與「探索」…等三大超實用瀏覽功能。

「快速撥號」頁面中可讓我們放置常用網站的連結與網頁縮圖，按一下縮圖就可以開啟你要用的網站。另外還可支援「資料夾」功能，可將網頁縮圖拉到另外一個縮圖上，會自動合併、儲存成一個新的資料夾。

第3步 點一下資料夾可以看到更多相關網站連結。

第4步 按一下網址列右邊的紅色愛心圖示即可將該頁面記錄在「藏寶箱」裡，預設會以大尺寸的網頁縮圖來展示不同網頁的內容。下次當我們還要繼續閱讀上次沒看完的內容時，可在「藏寶箱」快速找回你要繼續看的網頁內容。