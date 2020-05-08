[限時免費] Ortho 可即時校正透視角度的拍照 App（iPhone, iPad）

拍照時難免角度會有歪斜的狀況，如果背景中又有像天際線、海平面或有條紋的牆面、高聳直立的建築等，歪歪的看起來就會有些不舒爽，，

事後若要校正角度，就必須捨棄部份的畫面，若能在拍照時就進行角度的校正，即可避免這樣的問題發生。

「Ortho」的開發者就因身受其害而推出了這個實時透視修正相機，可在拍照的當下就進行角度的修正，預設當傾斜角度超過 30° 時，就會遮蔽畫面並出現角度過大的提醒，在修正角度後，才能繼續使用拍照功能。

除了前後的傾斜角度外，程式也有提供水平儀可輔助判斷橫向的角度是否有歪斜的狀況，並可搭配直方圖、三分網格線或是全視野模式來使用，讓你拍出來的照片都超＂正＂的！有興趣的朋友可試試看。

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Ortho
  • 軟體語言：繁體中文,簡體中文,英文
  • 開發人員：WeiHeng Pan
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 11.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Ortho」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

使用方法：

第1步 初次使用時需先點擊「授權」給予必須的權限。接著就可以使用拍照功能，當傾斜角度或水平角度超過 30° 時，畫面就會被覆蓋並顯示「角度過大」。在畫面上方即可查看相關的角度資訊。

 

第2步 將角度校正後就可以使用拍照功能。在下方可開啟網格或是全視野模式來輔助拍照。

 

第3步 點擊「4:3」可切換更多不同的照片比例。

 

第4步 點擊右下角的「i」可進入偏好設定，可修改最大傾斜角度的設定值以及想要顯示的功能項目。

 

最後更新：05-08, 2020 下午 4:29

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