[限時免費] Ortho 可即時校正透視角度的拍照 App（iPhone, iPad）
拍照時難免角度會有歪斜的狀況，如果背景中又有像天際線、海平面或有條紋的牆面、高聳直立的建築等，歪歪的看起來就會有些不舒爽，，
「Ortho」的開發者就因身受其害而推出了這個實時透視修正相機，可在拍照的當下就進行角度的修正，預設當傾斜角度超過 30° 時，就會遮蔽畫面並出現角度過大的提醒，在修正角度後，才能繼續使用拍照功能。
除了前後的傾斜角度外，程式也有提供水平儀可輔助判斷橫向的角度是否有歪斜的狀況，並可搭配直方圖、三分網格線或是全視野模式來使用，讓你拍出來的照片都超＂正＂的！有興趣的朋友可試試看。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Ortho
- 軟體語言：繁體中文,簡體中文,英文
- 開發人員：WeiHeng Pan
- 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
- 系統支援：iOS 11.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Ortho」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 初次使用時需先點擊「授權」給予必須的權限。接著就可以使用拍照功能，當傾斜角度或水平角度超過 30° 時，畫面就會被覆蓋並顯示「角度過大」。在畫面上方即可查看相關的角度資訊。
第2步 將角度校正後就可以使用拍照功能。在下方可開啟網格或是全視野模式來輔助拍照。
第3步 點擊「4:3」可切換更多不同的照片比例。
第4步 點擊右下角的「i」可進入偏好設定，可修改最大傾斜角度的設定值以及想要顯示的功能項目。
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