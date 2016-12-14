2016/12/14 更新：軟體版本更新至 v1.0.35.366 最新版（更新細節）。

儘管迅雷多年來名聲一直很臭，儘管網路上許多下載社群對迅雷只下載不分享的過往吸血行徑（不分享給其他 P2P 軟體，只優先分享給其他迅雷使用者）與隱私問題相當討厭，甚至封鎖掉跟迅雷相關軟體的下載資格，不過因為廣大中國網友的分流、特有資源與其特殊的離線下載、高速通道…等各種福利，還是讓許多人離不開這軟體，甚至還付費當會員。

然而先前版本的迅雷下載器越發展功能越多、廣告版面也越來越多越雜，對於許多用不到那麼多功能的使用者來說，多餘的版面和功能很容易讓人感到煩躁，越來越不想用。

一直到後來竟然又反璞歸真改推「迅雷極速版」，一樣的下載機制、一樣的快速下載，只不過操作介面變得更加清新、簡約，不但無廣告、不含推薦程式或其他額外的惡意軟體，用起來感覺跟 Mac 版的迅雷差不多。如果你只是單純下載一些「雷友」們才有的資源，又不想用那個亂死人的版本的話，試試看另外這個迅雷極速版，應該會對先前肥大、恐怖、讓電腦塞滿廣的迅雷稍稍有點改觀。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： 迅雷極速版 Thunder Speed

迅雷極速版 Thunder Speed 軟體版本： 1.0.35.366

1.0.35.366 軟體語言： 簡體中文

簡體中文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 23.0 MB

23.0 MB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10 （32/64 位元）

Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10 （32/64 位元） 官方網站： http://dl.xunlei.com/

http://dl.xunlei.com/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 全新的 迅雷極速版 Thunder Speed 軟體的安裝步驟只有兩個，按下「一鍵安裝」按鈕就可以搞定。

第2步 按下「一鍵安裝」按鈕後，轉轉轉轉轉，就安裝好了。目前的確是沒看到其他廣告畫面或硬塞的推廣軟體。

第3步 要下載 BT 的話，只要把 .torrent 種子檔拉到 Thunder Speed 視窗中，設定好儲存位置，就可以開始下載。

第4步 或者也可以按「新建」按鈕，再貼上 ed2k, HTTP, BT 或 Magnet 磁力連結…等網址，再點「立即下載」。

第5步 檔案下載中…

第6步 下載檔的詳細資訊…

第7步 記得按一下左下角的「自定義限速」選單，設定下載及上傳的速度，避免佔用掉全部上傳頻寬而造成其他軟體或瀏覽網頁時的速度。

第8步 或者也可以到設定選單中調整下載/上傳速度與其他設定。