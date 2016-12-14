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[下載][迅雷極速版] 無廣告、清爽的 P2P 下載工具 v1.0.35.366 最新版

2016/12/14 更新：軟體版本更新至 v1.0.35.366 最新版（更新細節）。

儘管迅雷多年來名聲一直很臭，儘管網路上許多下載社群對迅雷只下載不分享的過往吸血行徑（不分享給其他 P2P 軟體，只優先分享給其他迅雷使用者）與隱私問題相當討厭，甚至封鎖掉跟迅雷相關軟體的下載資格，不過因為廣大中國網友的分流、特有資源與其特殊的離線下載、高速通道…等各種福利，還是讓許多人離不開這軟體，甚至還付費當會員。

然而先前版本的迅雷下載器越發展功能越多、廣告版面也越來越多越雜，對於許多用不到那麼多功能的使用者來說，多餘的版面和功能很容易讓人感到煩躁，越來越不想用。

一直到後來竟然又反璞歸真改推「迅雷極速版」，一樣的下載機制、一樣的快速下載，只不過操作介面變得更加清新、簡約，不但無廣告、不含推薦程式或其他額外的惡意軟體，用起來感覺跟 Mac 版的迅雷差不多。如果你只是單純下載一些「雷友」們才有的資源，又不想用那個亂死人的版本的話，試試看另外這個迅雷極速版，應該會對先前肥大、恐怖、讓電腦塞滿廣的迅雷稍稍有點改觀。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱： 迅雷極速版 Thunder Speed
  • 軟體版本：1.0.35.366
  • 軟體語言：簡體中文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：23.0 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10 （32/64 位元）
  • 官方網站：http://dl.xunlei.com/
  • 軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步  全新的 迅雷極速版 Thunder Speed 軟體的安裝步驟只有兩個，按下「一鍵安裝」按鈕就可以搞定。

Thunder Speed-001

 

第2步  按下「一鍵安裝」按鈕後，轉轉轉轉轉，就安裝好了。目前的確是沒看到其他廣告畫面或硬塞的推廣軟體。

Thunder Speed-002

 

第3步  要下載 BT 的話，只要把 .torrent 種子檔拉到 Thunder Speed 視窗中，設定好儲存位置，就可以開始下載。

Thunder Speed-003

 

 

第4步  或者也可以按「新建」按鈕，再貼上 ed2k, HTTP, BT 或 Magnet 磁力連結…等網址，再點「立即下載」。

Thunder Speed-004

 

第5步  檔案下載中…

Thunder Speed-005

 

第6步  下載檔的詳細資訊…

Thunder Speed-006

 

 

第7步  記得按一下左下角的「自定義限速」選單，設定下載及上傳的速度，避免佔用掉全部上傳頻寬而造成其他軟體或瀏覽網頁時的速度。

Thunder Speed-007

 

第8步  或者也可以到設定選單中調整下載/上傳速度與其他設定。

Thunder Speed-008

 

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  1. pu037191 說道：
    04-20, 2017 at 上午 11:54.37

    謝謝您的分享
    這版本很好用^^

    回覆
  2. REXEN 說道：
    02-27, 2017 at 下午 6:27.53

    請問我下載清爽版
    可是打開沒多久就會閃退

    是WIN10的關係嗎??

    回覆
    • 不來恩 說道：
      02-27, 2017 at 下午 6:29.05

      我在 Windows 10 可以正常哦 ， 你先檢查一下系統，把不是用的軟體移除掉再試試。

      回覆
    • maggie 說道：
      03-13, 2017 at 下午 4:00.40

      我每回安裝新版迅雷，就會發生閃退問題…之前google的結論是，新版迅雷不要和舊版安裝在同一糟裡，裝了新的，就要把舊的移除，多試幾次，會成功的~

      回覆
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