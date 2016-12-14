[迅雷極速版] 無廣告、清爽的 P2P 下載工具 v1.0.35.366 最終版

更新：嗯… 後來迅雷又推出了「迅雷U享版」的東西，其實跟極速版有點像， 但僅限 VIP 帳戶才能登入使用，有興趣的話可以「按這裡」。

注意！前些時候使用迅雷下載時會出現「任務出錯」的狀況（時好時壞），不管是台灣、香港、日本、韓國… 等地的 IP 都不行（解決方法：按這裡），不管使用【迅雷9】或【迅雷極速版】或迅雷離線下載的網頁版…一樣都有問題，我猜應該是迅雷內部除了「這個」問題，，

再等等看什麼時候恢復正常吧。

可以先改用 BitTorrent比特彗星 BitCometFlashGetaMule 或 qBittorrent… 等軟體，暫時撐著。

儘管迅雷多年來名聲一直很臭，儘管網路上許多下載社群對迅雷只下載不分享的過往吸血行徑（不分享給其他 P2P 軟體，只優先分享給其他迅雷使用者）與隱私問題相當討厭，甚至封鎖掉跟迅雷相關軟體的下載資格，不過因為廣大中國網友的分流、特有資源與其特殊的離線下載、高速通道…等各種福利，還是讓許多人離不開這軟體，甚至還付費當會員。

然而先前版本的迅雷下載器越發展功能越多、廣告版面也越來越多越雜，對於許多用不到那麼多功能的使用者來說，多餘的版面和功能很容易讓人感到煩躁，越來越不想用。

一直到後來竟然又反璞歸真改推「迅雷極速版」，一樣的下載機制、一樣的快速下載，只不過操作介面變得更加清新、簡約，不但無廣告、不含推薦程式或其他額外的惡意軟體，用起來感覺跟 Mac 版的迅雷差不多。如果你只是單純下載一些「雷友」們才有的資源，又不想用那個亂死人的版本的話，試試看另外這個迅雷極速版，應該會對先前肥大、恐怖、讓電腦塞滿廣的迅雷稍稍有點改觀。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：迅雷極速版 Thunder Speed
  • 軟體版本：1.0.35.366 最終版
  • 軟體語言：簡體中文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：23.0 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10 （32/64 位元）
  • 官方網站：http://dl.xunlei.com/
  • 軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步  全新的 迅雷極速版 Thunder Speed 軟體的安裝步驟只有兩個，按下「一鍵安裝」按鈕就可以搞定。

Thunder Speed-001

 

第2步  按下「一鍵安裝」按鈕後，轉轉轉轉轉，就安裝好了。目前的確是沒看到其他廣告畫面或硬塞的推廣軟體。

Thunder Speed-002

 

第3步  要下載 BT 的話，只要把 .torrent 種子檔拉到 Thunder Speed 視窗中，設定好儲存位置，就可以開始下載。

Thunder Speed-003

 

 

第4步  或者也可以按「新建」按鈕，再貼上 ed2k, HTTP, BT 或 Magnet 磁力連結…等網址，再點「立即下載」。

Thunder Speed-004

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最後更新：10-09, 2024 下午 9:04

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kjbrian

Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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訪客留言：

47 Replies to “[迅雷極速版] 無廣告、清爽的 P2P 下載工具 v1.0.35.366 最終版”

    2. 沒錯，會強迫升X版，只要把ThunderPush資料夾整個刪掉，再重建一個，並把整個寫入權限鎖死無法存取，就成功了，網上搜一下有完整教學

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    1. 目前中國的網友是說 迅雷5.8的版本還可以
      因為19大，所以現在迅雷很多檔案都沒辦法下載
      可能要先用其他的BT軟體了

      回覆

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