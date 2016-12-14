[迅雷極速版] 無廣告、清爽的 P2P 下載工具 v1.0.35.366 最終版
更新：嗯… 後來迅雷又推出了「迅雷U享版」的東西，其實跟極速版有點像， 但僅限 VIP 帳戶才能登入使用，有興趣的話可以「按這裡」。
注意！前些時候使用迅雷下載時會出現「任務出錯」的狀況（時好時壞），不管是台灣、香港、日本、韓國… 等地的 IP 都不行（解決方法：按這裡），不管使用【迅雷9】或【迅雷極速版】或迅雷離線下載的網頁版…一樣都有問題，我猜應該是迅雷內部除了「這個」問題，，再等等看什麼時候恢復正常吧。
可以先改用 BitTorrent、比特彗星 BitComet、FlashGet、aMule 或 qBittorrent… 等軟體，暫時撐著。
儘管迅雷多年來名聲一直很臭，儘管網路上許多下載社群對迅雷只下載不分享的過往吸血行徑（不分享給其他 P2P 軟體，只優先分享給其他迅雷使用者）與隱私問題相當討厭，甚至封鎖掉跟迅雷相關軟體的下載資格，不過因為廣大中國網友的分流、特有資源與其特殊的離線下載、高速通道…等各種福利，還是讓許多人離不開這軟體，甚至還付費當會員。
然而先前版本的迅雷下載器越發展功能越多、廣告版面也越來越多越雜，對於許多用不到那麼多功能的使用者來說，多餘的版面和功能很容易讓人感到煩躁，越來越不想用。
一直到後來竟然又反璞歸真改推「迅雷極速版」，一樣的下載機制、一樣的快速下載，只不過操作介面變得更加清新、簡約，不但無廣告、不含推薦程式或其他額外的惡意軟體，用起來感覺跟 Mac 版的迅雷差不多。如果你只是單純下載一些「雷友」們才有的資源，又不想用那個亂死人的版本的話，試試看另外這個迅雷極速版，應該會對先前肥大、恐怖、讓電腦塞滿廣的迅雷稍稍有點改觀。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：迅雷極速版 Thunder Speed
- 軟體版本：1.0.35.366 最終版
- 軟體語言：簡體中文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：23.0 MB
- 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10 （32/64 位元）
- 官方網站：http://dl.xunlei.com/
- 軟體下載：按這裡
使用方法：
第1步 全新的 迅雷極速版 Thunder Speed 軟體的安裝步驟只有兩個，按下「一鍵安裝」按鈕就可以搞定。
第2步 按下「一鍵安裝」按鈕後，轉轉轉轉轉，就安裝好了。目前的確是沒看到其他廣告畫面或硬塞的推廣軟體。
第3步 要下載 BT 的話，只要把 .torrent 種子檔拉到 Thunder Speed 視窗中，設定好儲存位置，就可以開始下載。
第4步 或者也可以按「新建」按鈕，再貼上 ed2k, HTTP, BT 或 Magnet 磁力連結…等網址，再點「立即下載」。，
訪客留言：
47 Replies to “[迅雷極速版] 無廣告、清爽的 P2P 下載工具 v1.0.35.366 最終版”
剛剛下載了，能登錄，沒有提示更新。
極速版是不是會強迫更新X版了啊??
对的，需要找一些稳定的，有些地方下载的极速版不会强制升级。
沒錯，會強迫升X版，只要把ThunderPush資料夾整個刪掉，再重建一個，並把整個寫入權限鎖死無法存取，就成功了，網上搜一下有完整教學
極速版已經無法登入了
我是win10 從今天開始，極速版似乎抓任何種子都會任務出錯。
目前中國的網友是說 迅雷5.8的版本還可以
因為19大，所以現在迅雷很多檔案都沒辦法下載
可能要先用其他的BT軟體了
問一下喔，現在用都會直接任務出錯?
還是只有我這樣= =?…
感覺迅雷開始封鎖舊版了
試了好多舊版 都不能用
我也是這樣 似乎大家都一樣的問題..
應該是迅雷那邊的問題了，不管用什麼 IP 台灣、日本、香港….都不行。
後來發現好像是因為中國那邊19大什麼的….
我的也是