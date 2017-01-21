2017/1/21 更新： BitComet 軟體版本更新至 v1.45 最新版。

BitComet 的使用教學請參考：如何用BitComet 下載BT。

下載BT的程式中，最受歡迎的是哪一套？聽說是有很多都不錯，也許有人更喜歡下面這套號稱速度最快的 BitComet 比特彗星 BT 下載工具。

其實 BitComet 的使用方法相當簡單，幾乎就是把 .torrent 檔拉到視窗中就可以開始下載。另外也可支援 Torrent 特徵碼、遠端 Torrent 檔直接下載與 Magnet URI 磁力鏈結等下載方式，用起來都一樣簡單、方便。

軟體特色：（引用自官方網站）

極速下載：BT下載又被稱為變態下載，通過種子文件或者磁鏈可以和其他用戶交換數據，下載的同時也上傳數據，所有用戶都速度飛快！ BitComet(比特彗星)完美支持各種主流BT下載協議，保證安心下載！ 長效種子：BitComet(比特彗星)獨有長效種子功能，可以盡量避免種子用戶離開導致下載卡在99%，而且能夠顯著增加下載速度！ 磁盤緩存：早年有部分下載軟件會傷硬盤，BitComet(比特彗星)首先使用了磁盤緩存技術，將磁盤的讀寫次數降到最低從而提高硬盤壽命。 邊下邊放：BitComet(比特彗星)在下載視頻文件的時候，優先下載文件頭尾，這樣可以實現邊下邊放，用戶可以在下載過程中提前預覽視頻內容。

軟體名稱：BitComet

軟體版本：1.45 免安裝版

軟體語言：中文（43國語言）

檔案大小：15.4 MB

官方網站：http://www.bitcomet.com/

軟體下載：按這裡 (32/64位元，免安裝版)

作業系統：Windows 2000/XP/2003/Vista/Win7/Windows 8/Win 10

使用教學：https://briian.com/339/bitcomet.html